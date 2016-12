BORSE ASIA-PACIFICO - Minimi 4 anni su frenata economia globale

---------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,40 VAR% CHIUSURA 2007 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 237,18 -4,52% 420,30 HONG KONG .HSI 13.969,67 -2,08% 22.554,36 SINGAPORE .FTSTI 1.781,84 -2,16% 3.129,43 TAIWAN .TWII 4.730,51 -2,72% 8.778,39 SEUL .KS11 1.049,71 -7,48% 1.825,23 SHANGHAI COMP .SSEC 1.870,962 -1,31% 3.375,40 SYDNEY .AXJO 3.974,4 -4,37% 5.714,4 BOMBAY .BSESN 9.908,59 -2,58% 16.275,59 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 23 ottobre (Reuters) - Le borse asiatiche sono scese ai minimi degli ultimi quattro anni oggi: pesa l'acuirsi dei timori che la debolezza dei mercati emergenti prolungherà la recessione globale, deprimendo gli utili societari. La prospettiva ha dato slancio allo yen, balzato ai massimi degli ultimi sei anni contro l'euro.

L'indice regionale MSCI che esclude la borsa di Tokyo .MIAPJ0000PUS ha perso il 5,5%, il livello più basso dall'ottobre 2004 e, intorno alle 8,40, perde il 4,6%.

Nella Corea del Sud l'indice KOSPI .KS11 ha lasciato sul campo il 7,4%, zavorrato da Samsung Electronics (005930.KS: Quotazione) e dal produttore di acciaio POSCO (005490.KS: Quotazione). HONG KONG .HSI è scesa sotto 14.000 punti per la prima volta dall'aprile 2005 con i petroliferi depressi dai timori relativi alla domanda e le maggiori banche sotto pressione in vista della trimestrale. La correzione delle materie prime affossa i gruppi dell'industria estrattiva con Rio Tinto a SYDNEY .AXJO che chiude in ribasso del 4,4%. SINGAPORE .FTSTI cede circa due punti percentuali mentre TAIWAN .TWII ha terminato sui nuovi minimi degli ultimi cinque anni dopo che il governo ha annunciato che rivedrà al ribasso le stime di crescita del 2009.