BORSE ASIA-PACIFICO-Peggiorano con Singapore,Shanghai,tiene Seul

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,55 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 268,56 -0,26 247,35 HONG KONG .HSI 15.026,23 -1,7 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 1.842,74 -2,36 1.761,56 TAIWAN .TWII 5.886,11 +0,08 4.591,22 SEOUL .KS11 1.356,02 +1,44 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 2.467,469 -2,7 1.820,80 SYDNEY .AXJO 3.668,2 -0,25 3.722,30 INDIA .BSESN 10.875,97 -0,2 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 22 aprile (Reuters) - Borse asiatiche fiacche stamani nonostante le rassicurazioni del segretario al Tesoro Usa sulla solidità patrimoniale degli istituti di credito americani; la cautela continua infatti a tenere banco, sostenendo dollaro e yen, fino a quando non verranno resi noti i risultati degli stress test il 4 di maggio.

Sebbene i finanziari dello S&P 500 abbiano guadagnato l'8% ieri, i bancari sono misti in Asia con gli investitori prudenti soprattutto dopo che il Fondo Monetario Internazionale ha detto che le svalutazioni potrebbero raggiungere i 4.100 miliardi di dollari.

L'indice regionale MSCI dell'Asia-Pacifico che esclude il Giappone viaggia in ribasso dello 0,2% dopo il calo dell'1,5% di ieri.

Inverte rotta HONG KONG .HSI ma CITIC Pacific 0267.hk si mantiene in deciso rialzo dopo aver raggiunto un accordo per cedere l'intera partecipazione in una centrale elettrica in perdita per 293 milioni di dollari.

Sotto pressione anche la borsa di SINGAPORE .STI, che si contende la maglia nera dei listini della regione con SHANGHAI .SSEC. La borsa cinese è scesa ai minimi di quasi le ultime due settimane, depressa dalle prese di beneficio su titoli energetici e legati a materie prime. Viceversa SEUL .KS11 ha aggiornato i massimi degli ultimi sei mesi in chiusura, spinta da tecnologici come Hynix (000660.KS: Quotazione). Termina piatta TAIWAN .TWII, ai livelli più alti della settimana, grazie al comparto del turismo. In tenue ribasso la borsa australiana .AXJO dove il produttore di fertilizzanti Incitec Pivot (IPL.AX: Quotazione) è andato a picco dopo le dimissioni dell'AD.

Greggio CLc1 in calo poco sopra 48 dollari al barile mentre i prezzi dei metalli industriali sono misti con il rame sostenuto da un rapporto che evidenzia importazioni record del metallo dalla Cina.