BORSE ASIA-PACIFICO-Indici in calo,su export pesa dollaro debole

---------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,50 VAR% CHIUSURA 2007 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 383,47 -1,41% 420,30 HONG KONG .HSI 20.471,10 -2,20% 22.554,36 SINGAPORE .FTSTI 2.716,84 -1,27% 3.129,43 TAIWAN .TWII 6.918,48 -1,74% 8.778,39 SEUL .KS11 1.512,59 -1,83% 1.825,23 SHANGHAI COMP .SSEC 2.446,227 -3,05% 3.375,407 SYDNEY .AXJO 4.875,2 -1,10% 5.714,4 BOMBAY .BSESN 14.416,20 -1,79% 16.275,59 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 21 agosto (Reuters) - Le piazze asiatiche e dell'area del Pacifico sono in netto calo, sulla scia dei timori che gli esportatori non riescano a gestire il rallentamento dell'economia globale, anche a fronte del rialzo del prezzo del greggio che ha interrotto il rally del dollaro.

Per quanto riguarda il biglietto verde, continua a scontare il rimbalzo del greggio CLc1 sopra quota 116 dollari al barile. Alle 8,50 il cambio dollaro/yen JPY= è a quota 108,76/81 da 109,81 yen dell'ultima chiusura Usa, mentre l'euro/dollaro sale a 1,4820/23 dollari da 1,4742 dollari.

Intorno alle 8,50 l'indice MSCI dell'area Asia-Pacifico, che esclude il Giappone .MIAPJ0000PUS perde l'1,41%, mentre il Nikkei ha chiuso in calo dello 0,77% a 12.752,21 punti.

SHANGHAI .SSEC è in ribasso sulla scia di banche e del settore immobiliare, dopo aver realizzato ieri un rialzo di oltre il 7% grazie alle voci di un pacchetto di provvedimenti del governo per rilanciare l'economia. La prima banca cinese Industrial Bank of China (601398.SS: Quotazione) perde oltre il 2%, mentre l'immobiliare Vanke (000002.SZ: Quotazione) è in calo di oltre il 3%.

La piazza di HONG KONG .HSI sconta lo scetticismo degli analisti sul pacchetto del governo di Pechino e le turbolenze sulla piazza di Shanghai. Il rialzo del prezzo del greggio ha danneggiato le società nel segmento della raffinazione come Sinopec (0386.HK: Quotazione) e PetroChina (0857.HK: Quotazione), entrambe giù di oltre il 2%. Ha invece brillato, in rialzo del 5,4% dopo aver giù realizzato ieri un +7,6%, la produttrice di birra Tsingtao Brewery (0168.HK: Quotazione) che nel primo semestre ha visto l'utile netto in rialzo del 41,9%.

A TAIWAN .TWII pesano i teconologici e i finanziari, dopo che il ministro delle finanze ha dichiarato che sta verificando possibili scorrettezze da parte di alcune società finanziarie, con Cathay Financial (2882.TW: Quotazione) in calo del 3,75%. La produttrice di laptop Quanta Computer (2382.TW: Quotazione) ha perso l'1,14% e la produttrice di componenti elettroniche Hon Hai (2317.TW: Quotazione) l'1,22%.

La piazza di SEUL .KS11 è in calo per la quarta sessione consecutiva, con i tecnologici colpiti dai timori sull'economia, mentre i costruttori scontano la delusione per le nuove misure del governo mirate a sostenere l'industria delle costruzioni.

A BOMBAY .BSESN il rialzo del greggio ha nuovamente alimentato i timori sull'inflazione e su un rialzo dei tassi di interesse da parte della banca centrale che danneggerebbero la domanda interna già in calo. In controtendenza Tata (TAMO.BO: Quotazione) che guadagna oltre il 4%, dopo che ha detto ieri di preferire vendere degli investimenti piuttosto che procedere a un aumento di capitale per raccogliere fondi.