BORSE ASIA-PACIFICO-Ripiegano con bancari,tiene Seul,sale Taiwan

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,20 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 268,00 -2,01 247,35 HONG KONG .HSI 15.165,47 -3,72 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 1.834,71 -2,14 1.761,56 TAIWAN .TWII 5.881,41 +1,73 4.591,22 SEOUL .KS11 1.336,81 +0,03 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 2.514,061 -1,7 1.820,80 SYDNEY .AXJO 3.677,4 -2,43 3.722,30 INDIA .BSESN 10.908,50 -0,65 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 21 aprile (Reuters) - Le borse dell'Asia-Pacifico ripiegano stamani, complice il riacuirsi dei timori per la salute del sistema bancario: Bank of America ha annunciato infatti ieri un incremento delle sofferenze del 41%, aumentando a 13,38 miliardi da 8,54 miliardi le riserve per perdite su crediti. Un duro colpo alla propensione al rischio in un momento in cui gli investitori sono preoccupati per i risultati degli stress test sui maggiori istituti americani.

I finanziari, protagonisti del rally delle borse globali iniziato a marzo, sono adesso i titoli nel mirino delle vendite deprimendo l'indice MSCI delle borse dell'Asia-Pacifico di circa il 2% dopo i massimi di sei mesi toccati ieri.

Il Nikkei .N225 ha archiviato la seduta in ribasso del 2,4% e il derivato sul 10 anni giapponese con scadenza giugno ha esteso i guadagni a 0,5 punti dopo i risultati di un'asta di titoli a 20 anni, risalendo dai minimi di cinque mesi e mezzo del 9 aprile.

La piazza peggiore è HONG KONG .HSI dove, oltre a HSBC (0005.HK: Quotazione), pesa China Mobile (0941.HK: Quotazione): il leader mondiale del wireless ha detto che la crescita degli abbonati mostra segnali di rallentamento a causa della frenata dell'economia cinese. Le quotazioni del greggio CLc1, poco mosse sulla piazza asiatica appena sotto 46 dollari al barile ma reduci da un calo di quasi il 9% ieri, pesano su Singapore Petroleum SPCS.SI e su altri titoli del settore come Keppel (KPLM.SI: Quotazione) e Sembcorp Matine (SCMN.SI: Quotazione) a SINGAPORE .STI, affiancandosi alle perdite dei bancari. Oltre ai finanziari, perdono terreno in Australia i grandi gruppi dell'industria estrattiva e l'indice cede il 2,4%.

In controtendenza TAIWAN .TWII, sostenuta dai titoli dell'immobiliare e del turismo sulle attese che i due settori beneficino di rapporti più stretti con la Cina. Tiene anche SEUL .KS11, che termina piatta grazie ai guadagni di LG Elec (066570.KS: Quotazione) dopo la diffusione dei risultati.