BORSE ASIA-PACIFICO - Indici in calo dopo stime Fed, sale Taiwan

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,30 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 312,56 -0,50 247,35 HONG KONG .HSI 17.279,01 -1,19 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.246,59 -1,00 1.761,56 TAIWAN .TWII 6.718,81 +0,23 4.591,22 SEOUL .KS11 1.421,65 -0,98 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 2.616,414 -1,34 1.820,80 SYDNEY .AXJO 3.813,9 -0,28 3.722,30 INDIA .BSESN 13.951,56 -0,78 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 21 maggio (Reuters) - Borse dell'area Asia-Pacifico in calo sulla scia dei mercati Usa dopo la notizia che la Federal Reserve ha tagliato le stime di crescita per l'economia Usa per i prossimi tre anni.

Pesa anche l'indebolimento del dollaro (ai minimi bimestrali sullo yen) dopo che dalle minute della Fed è emersa l'attenzione della banca centrale alla possibilità di comprare ancora titoli, una mossa che porterebbe sul mercato altra valuta americana.

Alle 8,30 l'indice Msci delle borse asiatiche, escluso il Giappone, .MIAPJ0000PUS è in calo dello 0,46% mentre il Nikkei .N225 ha chiuso in ribasso dello 0,86%.

Spicca per contrasto il lieve rialzo di TAIWAN, che ha rinnovato i massimi di chiusura degli ultimi nove mesi. L'attesa dei dati sul Pil trimestrale, che gli economisti prevedono debole, ha però limitato i guadagni.

Negative le altre piazze, con SHANGHAI tra i peggiori dopo che tanto Credit Suisse quanto Merrill Lynch hanno ipotizzato un rallentamento della ripresa economica cinese.

I titoli industriali hanno pesato su SEUL, le prese di profitto si sono abbattute sull'INDIA, mentre ha tenuto botta SYDNEY che ha limitato la perdita allo 0,3%.