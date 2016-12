BORSE ASIA-PACIFICO -Vicino a picco 6 mesi con Hong Kong, Taiwan

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 9,40 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 275,26 +0,46 247,35 HONG KONG .HSI 15.779,71 +1,14 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 1.890,86 -0,3 1.761,56 TAIWAN .TWII 5.781,66 +0,46 4.591,22 SEOUL .KS11 1.336,39 +0,56 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 2.557,456 +2,14 1.820,80 SYDNEY .AXJO 3.769,0 -0,2 3.722,30 INDIA .BSESN 11.112,59 +0,82 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 20 aprile (Reuters) - Le borse dell'Asia-Pacifico (indice MSCI che esclude Tokyo) si attestano in rialzo di poco meno dell'1% in mattinata, vicino ai massimi degli ultimi sei mesi, grazia al sostegno di TAIWAN .TWII e di HONG KONG .HSI.

Entrambe le piazze hanno beneficiato degli acquisti sui finanziari: a Taiwan titoli come Cathay Financial (2882.TW: Quotazione) sono stati galvanizzati dalla prospettiva di un accordo nei servizi finanziari con la Cina, mentre BOC Hong Kong 2388.hk - controllata locale di Bank of China - è balzata di oltre il 5% dopo che Pechino ha detto che consentirà agli istituti di Hong Kong di effettuare emissioni denominate in yuan.

La borsa di SHANGHAI .SSEC ha archiviato la prima parte della seduta toccando i nuovi massimi degli ultimi otto mesi (+2,2%) dopo i commenti ottimistici sulle prospettive dell'economia rilasciati dalle autorità cinesi nel fine settimana.

Denaro anche a SEUL .KS11 mentre corregge leggermente SYDNEY .AXJO.

Greggio in flessione di oltre l'1% poco sotto i 50 dollari sul rialzo del dollaro e i dubbi sul ritmo di una possibile ripresa dell'economia. Oro XAU= poco variato a 870 dollari l'oncia.