BORSE ASIA-PACIFICO - Indici in calo con tech e banche

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,30 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 407,52 -0,69 247,35 HONG KONG .HSI 22.422,23 -0,98 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.762,98 +0,15 1.761,56 TAIWAN .TWII 7.682,97 -0,99 4.591,22 SEOUL .KS11 1.620,50 inv. 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 3.308,346 -0,37 1.820,80 SYDNEY .AXJO 4.685,763 -1,34 3.722,30 INDIA .BSESN 16.664,02 -0,72 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 20 novembre (Reuters) - Borse dell'area Asia-Pacifico in calo oggi, seppur sopra i minimi di inizio seduta, mentre il dollaro resta stabile dopo dati macro Usa che hanno alimentato il timore che la ripresa economica globale stia perdendo slancio.

Alle 8,25 italiane l'indice regionale MSCI dell'Asia-Pacifico che esclude il Giappone .MIAPJ0000PUS scende dello 0,69%; a Tokyo il Nikkei .N225 ha chiuso in calo dello 0,54%. In ribasso di oltre l'1% SYDNEY, sui minimi di chiusura da due settimane, appesantita in particolare dai gruppi esportatori sui timori di un indebolimento della ripresa Usa.

TAIWAN lascia sul terreno l'1% trascinata da tecnologici come TSMC (2330.TW: Quotazione), bersagliati in molti mercati dopo la cautela sulle prospettive dei semiconduttori espressa ieri da un broker.

Deboli HONG KONG e SHANGHAI sul calo delle banche per le indiscrezioni di una possibile revisione dei criteri richiesti da Pechino sulle riserve bancarie. Le banche pesano anche sulla borsa INDIANA.

Piatta SEOUL, leggero progresso per SINGAPORE.