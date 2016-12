BORSE ASIA-PACIFICO - Indici in forte calo ad eccezione Shanghai

---------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,45 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 216,15 -2,81 247,35 HONG KONG .HSI 12.729,53 -2,26 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 1.611,24 -1,12 1.761,56 TAIWAN .TWII 4.436,94 -2,03 4.591,22 SEOUL .KS11 1.165,95 -3,72 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 2.261,478 +1,54 1.820,80 SYDNEY .AXJO 3.402,40 -1,35 3.722,30 INDIA .BSESN 8.843,60 -2,20 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 20 febbraio (Reuters) - Torna il pessimismo sulle borse asiatiche con gli investitori inclini all'avversione al rischio per mettersi al riparo dall'incerta situazione economica mondiale.

Unica eccezione è SHANGHAI .SSEC, in netto rialzo, mentre SEUL .KS11 avanza in profondo rosso sulla paura che le banche locali possano incontrare sempre più difficoltà nell'avere accesso ai mercati del capitale di oltreoceano.

"Sul fronte dell'economia globale non ci sono notizie positive da qualche tempo e persino lo shock in presenza di dati orribili ormai si presenta attenuato", commenta Patrick Bennett, strategist di Societe Generale a Hong Kong.

Intorno alle 8,45 l'indice regionale MSCI dell'Asia-Pacifico, .MIAPJ0000PUS che esclude il Giappone, cede oltre il 2,8%, mentre Tokyo .N225 ha chiuso in calo di quasi l'1,9% e l'indice allargato Topix .TOPX ha terminato la seduta vicino ai minimi di 25 anni a 739,53 punti.

Tra le singole piazze, maglia nera a SEUL .KS11, che chiude ai minimi di oltre due mesi, con la debolezza della valuta nazionale che fa salire le paure sulla necessità di maggiori costi per i finanziamenti. A pesare sono anche i titoli delle società costruttrici di navi per possibili cancellazioni di contratti.

Si sottrae al fosco andamento generale SHANGHAI .SSEC, beneficiando del rialzo dei produttori di metalli non ferrosi e delle notizie su nuovi aiuti governativi ad alcuni settori industriali in crisi.

E' invece la caduta di Wall Street nella notte a infondere negatività a HONG KONG .HSI e TAIWAN .TWII oscurando ogni notizia positiva proveniente dal mercato interno.

In India .BSESN pesano invece le banche e il gruppo energetico Reliance Industries (RELI.BO: Quotazione), mentre uno spiraglio di luce arriva dalla società di servizi per computer Satyam SATY.BO che ha ricevuto l'approvazione per portare nel board un investitore strategico dopo lo scandalo sulla manomissione fraudolenta dei suoi bilanci.