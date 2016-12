BORSE ASIA-PACIFICO-Indici rimbalzano rinfrancati da dati Usa

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,20 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 316,12 +0,75 247,35 HONG KONG .HSI 17.880,79 +0,59 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.268,36 +1,39 1.761,56 TAIWAN .TWII 6.231,15 +1,41 4.591,22 SEOUL .KS11 1.383,34 +0,55 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 2.868,141 +0,5 1.820,80 SYDNEY .AXJO 3.899,60 +0,19 3.722,30 INDIA .BSESN 14.422,15 +1,11 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 19 giugno (Reuters) - Le borse dell'Asia-Pacifico interrompono la serie di quattro sedute consecutive all'insegna della lettera per chiudere la settimana con il segno positivo: a rilanciare l'ottismo sono stati gli ultimi dati incoraggianti sull'economia americana, che lasciano intravedere la possibilità di una ripresa a livello mondiale.

L'indice regionale MSCI che esclude il Giappone avanza dello 0,75%, intorno alle 8,20, dopo che la borsa di Tokyo ha archiviato la seduta in rialzo dello 0,85%.

Rimbalzano tutte le piazze della regione, specialmente SINGAPORE .STI e TAIWAN .TWII; quest'ultima chiude ai massimi della settimana sostenuta da tecnologici e finanziari. A HONG KONG .HSI, il gruppo di raffinazione Sinopec (0386.HK: Quotazione) avanza di tre abbondanti punti percentuali con il greggio che si rafforza sopra 71 dollari al barile. A SHANGHAI .SSEC l'indice sale modestamente; sulla piazza cinese si prepara la prima Ipo degli ultimi 10 mesi ma, secondo gli analisti, la ripresa delle quotazioni in borsa non dovrebbe impedire all'indice di segnare nuovi massimi, dal momento che la liquidità è ampia e si moltiplicano i segnali di ripresa dell'economia. L'offerta della matricola, la farmaceutica Guilin Sanjin, partirà il 29 giugno. A SEUL .KS11 si mettono in evidenza Samsung SDI (006400.KS: Quotazione) e Hite Holdings (000140.KS: Quotazione), quest'ultima sulla notizia che cederà una partecipazione in Jinro. Contiene il rialzo la borsa australiana .AXJO; balza, tuttavia, WorleyParsons (WOR.AX: Quotazione) che festeggia due contratti per costruire centrali nucleari in Egitto.