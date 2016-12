BORSE ASIA-PACIFICO- Positive, rimbalza Shanghai, HSBC pesa a HK

---------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,15 VAR% CHIUSURA 2007 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 252,73 +1,34% 420,30 HONG KONG .HSI 15.453,43 -0,05% 22.554,36 SINGAPORE .FTSTI 1.784,71 +0,33% 3.129,43 TAIWAN .TWII 4.694,81 +1,01% 8.778,39 SEUL .KS11 1.175,91 +0,53% 1.825,23 SHANGHAI COMP .SSEC 2.015,694 +1,97% 3.375,40 SYDNEY .AXJO 3.581,2 +0,3% 5.714,4 BOMBAY .BSESN 9.826,68 +1,15% 16.275,59 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 18 dicembre (Reuters) - Denaro quasi ovunque sulle piazze dell'Asia-Pacifico oggi, con gli investitori esteri che vanno a caccia di titoli a buon mercato. Resta indietro solo HONG KONG .HSI, zavorrata da HSBC che corregge su timori che la banca possa tagliare il dividendo e procedere ad un aumento di capitale.

Volatile SHANGHAI .SSEC: la borsa cinese rimbalza sostenuta dai bancari e chiude la prima parte della seduta decisamente in positivo, qualificandosi come la borsa migliore della regione. Gli acquisti sugli istituti di credito sono alimentati dalle attese di un intervento pubblico a sostegno del settore, analogamente a quanto avvenuto per quello immobiliare.

Intorno alle 8,15 l'indice MSCI dell'Asia-Pacifico guadagna l'1,4%, dopo che Tokyo ha terminato in rialzo dello 0,6%. I titoli di stato nipponici hanno allungato sulle attese che la Banca del Giappone potrebbe tagliare i tassi di interesse domani.

Istituti di credito sotto pressione a SEUL .KS11 nonostante la notizia di un piano pubblico di ricapitalizzazione del settore da 15 miliardi di dollari. La borsa coreana ha terminato in rialzo dello 0,5% grazie ai guadagni di alcuni titoli dei settori raffinazione e trasporti, spinti dal rafforzamento dello won.

Il recupero dell'operatore Telstra sostiene la borsa australiana bilanciando la correzione di Commonwealth Bank of Australia (CBA.AX: Quotazione) che ha completato un aumento di capitale da 1,4 miliardi di dollari.

Ai massimi dell'ultimo mese TAIWAN .TWII nonostante l'apprezzamento del dollaro di Taiwan deprima tecnologici come Chi Mei 3009.TW che di recente ha annunciato tagli al personale.

Sulla piazza asiatica il dollaro continua ad indebolirsi spingendo l'euro sopra 1,44 dollari. Il greggio leggero CLc1 torna timidamente sopra i 40 dollari il barile dopo aver toccato un minimo di 39,19 dollari.