BORSE ASIA-PACIFICO - Indici in rosso, tornano timori su banche

---------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,15 VAR% CHIUSURA 2007 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 214,49 -5,09% 420,30 HONG KONG .HSI 12.681,50 -6,27% 22.554,36 SINGAPORE .FTSTI 1.692,57 -3,26% 3.129,43 TAIWAN .TWII 4.305,18 -3,03% 8.778,39 SEUL .KS11 1.036,16 -3,91% 1.825,23 SHANGHAI COMP .SSEC 1.902,430 -6,31% 3.375,40 SYDNEY .AXJO 3.523,2 -3,55% 5.714,4 BOMBAY .BSESN 8.901,75 -4,19% 16.275,59 ----------------------------------------------------------------

HONG KONG, 18 novembre (Reuters) - Ancora una seduta all'insegna della lettera per le borse dell'Asia-Pacifico, in un contesto in cui il taglio di 52.000 posti di lavoro annunciato da Citigroup e i commenti pessimistici delle autorità politiche riflettono un peggioramento delle condizioni economiche che difficilmente miglioreranno fino a 2009 avanzato.

Intorno alle 8,15 l'indice regionale MSCI .MIAPJ0000PUS cede il 5% circa, portando le perdite da inizio anno vicino al 60%. Tokyo ha chiuso con il NIkkei in calo di oltre il 2%.

HONG KONG .HSI lascia sul terreno più del 6% ricalcando le orme di SHANGHAI .SSEC. Un'ondata di vendite si è riversata su China Construction Bank (0939.HK: Quotazione), arrivata a perdere oltre il 10%, dopo che Bank of America ha detto di star esercitando l'opzione per aumentare la sua quota nell'istituto cinese ma a sconto sul prezzo attuale. A Hong Kong accusano ribassi a due cifre i titoli legati alle commodity mentre nel continente soffre soprattutto il settore immobiliare.

TAIWAN .TWII chiude in ribasso del 3,03% sui minimi di oltre cinque anni, penalizzata dai tecnologici dopo che la big TSMC (2330.TW: Quotazione) ha annunciato che congelerà le assunzioni.

I timori di un peggioramento delle condizioni per l'export dopo la notizia di massicci licenziamenti negli Usa affossano Hynix (000660.KS: Quotazione) e LG Elec (066570.KS: Quotazione) alla borsa di SEOUL .KS11.

In AUSTRALIA si muove in controtendenza Macquarie Group (MQG.AX: Quotazione), la maggiore banca di investimenti del paese, che balza del 16,5% sul sollievo per il mancato annuncio di iniziative di ricapitalizzazione, nonostante l'istituto si avvii verso la prima flessione annuale dei profitti dal 1992.