BORSE ASIA-PACIFICO - Indici negativi, pesante Shanghai

---------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,20 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 220,74 -0,57 247,35 HONG KONG .HSI 12.920,19 -0,19 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 1.645,89 +0,49 1.761,56 TAIWAN .TWII 4.498,37 +0,15 4.591,22 SEOUL .KS11 1.113,19 -1,24 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 2.209,86 -4,72 1.820,80 SYDNEY .AXJO 3.413,2 -1,48 3.722,30 INDIA .BSESN 9.034,03 -0,01 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 18 febbraio (Reuters) - Le borse dell'area Asia e Pacifico viaggiano in terreno negativo, recuperando comunque dai minimi di seduta. Alcune piazze riescono a fatica a riconquistare il terreno positivo.

Le borse della regione si trovano comunque sui minimi del mese, con gli investitori attratti da asset meno rischiosi come i bond locali.

Sotto pressione, contro dollaro, l'euro, dopo che le agenzie di rating hanno avvertito sul rischio di profonda recessione nell'Europa orientale che potrebbe danneggiare ulteriormente le banche europee occidentali.

Poco prima delle 8,30 l'indice regionale MSCI dell'Asia-Pacifico .MIAPJ0000PUS che esclude il Giappone, cede lo 0,57% a 220,74, Tokyo ha perso l'1,45%.

La peggiore piazza dell'area è SHANGHAI, in profondo rosso per il secondo giorno consecutivo, con volumi in calo. Al dato sull'aumento dell'attività di prestito da parte delle banche a gennaio viene data una lettura negativa, non viene visto come segnale di ripresa dell'economia.

Passano timidamente in positivo SINGAPORE, TAIWAN, indecisa la BORSA INDIANA.

Singapore è la migliore dell'area, mentre Taiwan tenta il rimbalzo con i titoli tecnologici, orientati all'export e quindi favoriti dalla debolezza del dollaro di Taiwan.

Indecisa tra denaro e lettera la piazza indiana, frenata dai bancari. Rimbalza dopo due giorni di perdite il gruppo energetico indiano Reliance Industries (RELI.BO: Quotazione).