BORSE ASIA-PACIFICO - Toniche su scia Usa, ripiega Giacarta

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,30 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 331,24 +0,62 247,35 HONG KONG .HSI 18.579,70 +1,19 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.396,22 -0,2 1.761,56 TAIWAN .TWII 6.850,99 +1,04 4.591,22 SEOUL .KS11 1.440,10 +0,80 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 3.165,8 -0,56 1.820,80 SYDNEY .AXJO 4.000,8 +0,13 3.722,30 INDIA .BSESN 14.572,33 +2,26 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 17 luglio (Reuters) - Le piazze del sud est asiatico si avviano a chiudere in territorio positivo sulla scia di Wall Street e del cauto ottimismo per la stagione delle trimestrali in corso.

Fa eccezione la borsa di GIACARTA .JKSE, dove l'esplosione delle bombe in due hotel del centro città pesa sul listino e sulla rupia locale che quest'anno ha avuto la miglior performance tra tutte le valute asiatiche.

"Finora le trimestrali delle banche Usa hanno sorpreso positivamente ma non è detto che i risultati positivi si estenderanno anche ai prossimi mesi", avverte cauto un general manager della Nozomi Securities.

"Alcuni grossi gruppi potrebbero avere indebitamenti difficili da ripianare e le trimestrali a venire potrebbero non essere così rassicuranti.

Alle 8,30 l'indice MSCI che esclude il Giappone .MIAPJOOOOPUS guadagna lo 0,4%, dopo aver terminato ieri al massimo di chiusura da un mese a questa parte.

Sul piano macro il dollaro .DXY risale dai minimi di sei settimane, mentre l'oro ritraccia e il greggio CLc1 cede lo 0,5% a 61,70 dollari/barile.

SYDNEY finisce in lieve rialzo ma gli investitori sono cauti, nel timore che il rally delle ultime sedute possa aver spinto gli indici "sopra i livelli giustificati", come spiega un trader.

TAIWAN, al massimo di chiusura da un mese, si lascia trascinare dai produttori di schermi piatti come AU Optronics; elettronici forti anche a SEUL, dove brillano LG Display e LG Electronics.

Ad HONG KONG, positiva per il quarto giorno di fila, gli investitori sono "ottimisti sia per le trimestrali Usa sia per gli ultimi dati macro dell'economia cinese", sintetizza un trader.

Fiacca SHANGHAI, mentre BOMBAY accelera sul finale di seduta.