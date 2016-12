BORSE ASIA-PACIFICO-Negative su timori economia, brilla Shanghai

---------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,20 VAR% CHIUSURA 2007 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 225,92 -1,67% 420,30 HONG KONG .HSI 13.591,51 +0,35% 22.554,36 SINGAPORE .FTSTI 1.748,92 -0,58% 3.129,43 TAIWAN .TWII 4.439,80 -0,29% 8.778,39 SEUL .KS11 1.078,32 -0,91% 1.825,23 SHANGHAI COMP .SSEC 2.030,485 +2,22% 3.375,40 SYDNEY .AXJO 3.653,0 -2,54% 5.714,4 BOMBAY .BSESN 9.044,90 -3,63% 16.275,59 ----------------------------------------------------------------

HONG KONG, 17 novembre (Reuters) - Seduta nel segno della lettera sulle piazze dell'Asia-Pacifico, con i timori per l'economia mondiale ancora alla ribalta, ma SHANGHAI .SSEC, in controtendenza, mette a segno un rialzo di oltre il 2%.

Alla borsa cinese, i titoli di compagnie aeree come Air China (601111.SS: Quotazione)(0753.HK: Quotazione), China Eastern Airlines (600115.SS: Quotazione) (0670.HK: Quotazione) e China Southern Airlines (600029.SS: Quotazione) (1055.HK: Quotazione) hanno corso sulle attese di iniezioni di capitale pubblico per fronteggiare gli elevati costi e la domanda debole.

Intorno alle 8,15 l'indice regionale MSCI .MIAPJ0000PUS cede poco meno di due punti percentuali, estendendo la perdita del 9,7% della settimana scorsa. Tokyo ha chiuso con un progresso dello 0,7% e il derivato sul benchmark decennale nipponico ha terminato in rialzo di 0,19 punti.

Chiusura sui minimi degli ultimi quattro anni a SYDNEY .SXJO con gli investitori delusi dal summit delle nazioni del G20 per stabilizzare i mercati e ridare slancio all'economia mondiale. Anche le quotazioni del greggio hanno reagito ritracciando sotto i 56 dollari al barile per poi riposizionarsi intorno ai 56,4 dollari.

In mattinata volatile l'Hang Seng .HSI a HONG KONG, complice l'andamento altalenante di HSBC (0005.HK: Quotazione). Calo di circa mezzo percentuale anche per la borsa di SINGAPORE .STI nonostante il denaro su Singtel (STEL.SI: Quotazione) - promossa da Goldman Sachs a "neutral" da "sell" - e su Olam International (OLAM.SI: Quotazione), galvanizzata dai risultati. A TAIWAN .TWII le vendite prendono di mira i produttori di schermi LCD e anche a SEUL .KOSPI sono i tecnologici il tallone di Achille, depressi dai timori per gli utili.