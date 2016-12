BORSE ASIA-PACIFICO - Indici contrastati, Taiwan perde 4%

---------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,40 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 275,28 +0,15 247,35 HONG KONG .HSI 15.721,95 +0,89 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 1.896,79 +0,27 1.761,56 TAIWAN .TWII 5.755,38 -4,03 4.591,22 SEOUL .KS11 1.329,00 -0,58 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 2.516,022 -0,68 1.820,80 SYDNEY .AXJO 3.776,70 +0,03 3.722,30 INDIA .BSESN 11.287,55 +3,11 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 16 aprile (Reuters) - Le borse asiatiche sono contrastate con il forte calo di Taiwan bilanciato dai rialzi della borsa indiana.

In generale "la propensione al rischio migliora, deprimendo i prezzi dei titoli di stato e facendo salire prezzi di azioni e di alcune commodities", commenta uno strategist di Hong Kong.

Intorno alle 8,40 l'indice MSCI che esclude il Giappone .MIAPJ0000PUS sale dello 0,15% circa mentre Tokyo .N225 ha chiuso a +1,74%.

Maglia nera oggi a TAIWAN .TWII dove le prese di profitto fanno segnare ai listini il maggiore declino giornaliero in tre mesi. I titoli più bersagliati sono i finanziari, protagonisti nei giorni scorsi di un netto rialzo per la possibilità di un accordo di cooperazione finanziaria con la Cina.

Mentre i cittadini si dirigono alle urne per le elezioni legislative, la borsa indiana .BSESN registra un forte rialzo, trascinata dai finanziari. Sulla scia dei risultati sopra le attese di JP Morgan (JPM.N: Quotazione), i maggiori istituti nazionali come State Bank of India (SBI.BO: Quotazione), Icici Bank (ICBK.BO: Quotazione) e Hdfc Bank (HDBK.BO: Quotazione) guadagnano tra il 2,6% e il 6,6%.

Anche a HONG KONG .HSI sono i risultati americani a dare fiato alla borsa, spingendo al rialzo i titoli immobiliari e le banche, mentre proprio queste ultime vengono penalizzate a SEUL .KS11 dove salgono invece i titoli tech come Hynix Semiconductor (000660.KS: Quotazione) (+8,68%).

E' in calo anche la borsa cinese sulle prese di profitto e sulla perdita record nel 2008 di China Eastern Airlines (600115.SS: Quotazione). Il titolo, che oggi perde il 5%, ieri era stato sospeso e messo sotto una speciale protezione che include un tetto massimo ai movimenti giornalieri del prezzo delle azioni del 5% e non più del 10%.