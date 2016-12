BORSE ASIA-PACIFICO - Indici in calo su scia WS, sale Shanghai

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,35 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 317,60 -1,11 247,35 HONG KONG .HSI 18.070,41 -0,45 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.282,17 -0,26 1.761,56 TAIWAN .TWII 6.195,91 -0,40 4.591,22 SEOUL .KS11 1.391,17 -0,57 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 2.809,118 +1,20 1.820,80 SYDNEY .AXJO 3.904,10 -1,47 3.722,30 INDIA .BSESN 14.894,12 -0,41 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 17 giugno (Reuters) - E' una giornata prevalentemente negativa per le borse asiatiche, appesantite dal calo dei minerari e dai dubbi che gravano sulle prospettive di una ripresa economica.

Soltanto SHANGHAI .SSEC si discosta dalla tendenza generale, mettendo a segno un rialzo di oltre l'1%.

Mentre il petrolio viaggia sui 70,8 dollari al barile in vista dei dati del pomeriggio sulle scorte americane, continuano a serpeggiare incertezze sullo stato di salute reale dell'economia statunitense. Ieri i principali indici di Wall Street hanno chiuso in calo di circa l'1%.

L'indice MSCI .MIAPJ0000PUS dell'azionario dell'area Asia-Pacifico, escluso il Giappone, scende intorno alle 8,35 dell'1,11% mentre Tokyo .N225 ha chiuso in rialzo dello 0,9% nonostante le perdite dei titoli minerari.

Tra i singoli mercati, la borsa più pesante è SYDNEY .AXJO - dove il minerario Bhp Billiton (BHP.AX: Quotazione) cede oltre il 2% - seguita a ruota da HONG KONG .HSI, sulla strada del terzo giorno consecutivo in calo. Il maggiore produttore energetico asiatico PetroChina (0857.HK: Quotazione) cede il 2,4%, mentre il produttore di petrolio offshore Cnooc (0883.HK: Quotazione) cede il 2,8%.

A TAIWAN .TWII il listino scende ai minimi di chiusura di un mese e mezzo, con i titoli tech che tracciano le perdite di Wall Street, compensati solo in parte dal rialzo dei finanziari.

Andamento contrastante anche a SEUL .KS11 dove, nonostante il calo delle banche come KB Financial group (105560.KS: Quotazione), a -3,6%, piovono gli acquisti sulle blue chip, in cui rientra anche Samsung (005930.KS: Quotazione) a +1,77%.

A SHANGHAI .SSEC la borsa è in rialzo ma i finanziari si mantengono deboli. Shenzhen Development Bank 000001.SZ perde il 3% dopo essere salita nei giorni scorsi sulla notizia del piano di Ping An Insurance (601318.SS: Quotazione) di aumentare al 30% la sua quota nella banca.

Minerari sotto il fuoco delle vendite anche sul listino INDIANO .BSESN. Il colosso petrolifero statale Oil & Natural Gas (ONGC.BO: Quotazione) cede il 2%, mentre viaggia in controtendenza l'energetico Reliance Industries (RELI.BO: Quotazione), uno dei titoli chiave dell'indice, in rialzo dello 0,6% circa.