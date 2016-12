BORSE ASIA-PACIFICO - Indici in netto calo su avversione rischio

---------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,45 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 222,31 -3,69 247,35 HONG KONG .HSI 12.965,51 -3,63 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 1.645,09 -2,12 1.761,56 TAIWAN .TWII 4.491,78 -2,17 4.591,22 SEOUL .KS11 1.127,19 -4,11 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 2.319,44 -2,93 1.820,80 SYDNEY .AXJO 3.464,3 -1,50 3.722,30 INDIA .BSESN 9.039,68 -2,86 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 17 febbraio (Reuters) - Borse asiatiche in netto calo, con Tokyo vicino ai minimi da quattro anni, in un clima di preoccupazione per il deterioramento dell'economia globale che ha indotto la fuga dagli investimenti a rischio a favore, ad esempio, del dollaro.

"L'avversione al rischio indurrà probabilmente ad aspettare fino all'annuncio di nuove misure di governi e banche centrali delle maggiori economie", dice Dariusz Kowalczyk di SJS Markets a Hong Kong. "Giudicando dalle risposte finora insufficienti della politica, l'outlook nel breve termine resta negativo", aggiunge. Intorno alle 8,40 l'indice regionale MSCI dell'Asia-Pacifico .MIAPJ0000PUS che esclude il Giappone, cede il 3,6% a 230,43, Tokyo ha perso l'1,35%.

Particolarmente pesante SEUL, in calo di oltre il 4% trascinata dai titoli tecnologici e dalle banche, che risentono della debolezza del won.

La mancanza di nuove misure di stimolo all'economia da parte del governo di Pechino pesano su HONG KONG e anche SHANGHAI ha perso terreno sulle indiscrezioni di un'indagine avviata dall'autorità di vigilanza sulle banche sui finanziamenti degli istituti di credito.

Il segno meno non risparmia neanche l'INDIA e l'AUSTRALIA.