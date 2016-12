BORSE ASIA-PACIFICO - Contrastate, tiene Shanghai, giù Seul

---------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,40 VAR% CHIUSURA 2007 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 255,92 +0,35% 420,30 HONG KONG .HSI 15.078,98 -0,99% 22.554,36 SINGAPORE .FTSTI 1.953,81 +0,13% 3.129,43 TAIWAN .TWII 4.460,40 -2,28% 8.778,39 SEUL .KS11 1.180,67 -2,73% 1.825,23 SHANGHAI COMP .SSEC 1.915,225 +0,40% 3.375,40 SYDNEY .AXJO 3.970,8 -1,06% 5.714,4 BOMBAY .BSESN 10.525,51 -0,53% 16.275,59 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 17 ottobre (Reuters) - Panorama contrastato per le borse dell'area Asia-Pacifico, dove prevalgono i timori per le prospettive dell'economia globale sull'iniziale voglia di rimbalzo alimentata dalla buona chiusura di Wall Street .

Alle 8,35 l'indice MSCI dell'Asia Pacifico, escluso il Giappone, .MIAPJ0000PUS sale dello 0,35%. Il Nikkei .N225 ha chiuso in rialzo del 2,8% dopo il ribasso di oltre l'11% archiviato ieri.

Positiva la borsa di SHANGHAI, sostenuta dai rialzi dei titoli a maggiore capitalizzazione e dai finanziari in particolare. L'impressione degli investitori è che le istituzioni cinesi, che hanno lanciato il mese scorso una serie di misure a sostegno del mercato incluso l'acquisto di titoli, non vogliano far scendere l'indice troppo sotto la soglia psicologica dei 2.000 punti.

Passa in negativo HONG KONG, azzera il rialzo SINGAPORE.

Ribassi superiori al 2% per TAIWAN, che ha chiuso sotto i 5.000 punti per la prima volta da oltre 5 anni, e per SEUL, che ha terminato sui livelli di ottobre 2005, seppur sopra i minimi intraday.

In calo dell'1% l'AUSTRALIA dopo un progresso iniziale di oltre il 3%, si è girata in negativo anche BOMBAY, che cede lo 0,5%.