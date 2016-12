BORSE ASIA-PACIFICO -A massimi 2009,Shanghai colpita da realizzi

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,30 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 387,64 +2,12 247,35 HONG KONG .HSI 21.205,25 +1,62 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.671,58 +1,26 1.761,56 TAIWAN .TWII 7.440,24 +1,28 4.591,22 SEOUL .KS11 1.683,33 +1,81 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 3.010,391 -0,77 1.820,80 SYDNEY .AXJO 4.650,4 +2,42 3.722,30 INDIA .BSESN 16.571,43 +0,71 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 16 settembre (Reuters) - Le borse asiatiche hanno toccato i massimi dell'anno oggi: le incoraggianti notizie macro, giunte dagli Stati Uniti, hanno dato slancio agli asset più rischiosi sintonizzati alle aspettative di ripresa economica, mentre l'indice del dollaro è scivolato ai minimi del 2009.

L'indice regionale MSCI .MIAPJ0000PUS, che esclude il Giappone, avanza di oltre due punti percentuali intorno alle 8,30 ora italiana. Contrastata la borsa giapponese con il Nikkei .N225 che ha terminato in rialzo dello 0,52% e il Topix .TOPX cedente. Parallelamente, il derivato sul decennale nipponico ha ripiegato di 0,17 punti a 138,80.

Unico segno negativo della regione è la borsa cinese, vittima delle prese di beneficio, mentre l'ottimismo sulle prospettive di rilancio dell'economia globale mette il vento in poppa ai bancari a HONG KONG .HSI e a SYDNEY .AXJO, che chiude ai livelli più alti dall'ottobre 2008. Termina ai massimi degli ultimi quindici mesi SEUL .KOSPI dove, oltre a finanziari come Shinhan Fiancial (055550.KS: Quotazione), allungano anche esportatori come Samsung Elec (005930.KS: Quotazione). Tecnologici in evidenza anche a TAIWAN .TWII, che termina su nuovi massimi di 14 mesi.

Sul fronte delle materie prime, l'oro è tornato sopra i 1.000 dollari l'oncia, massimi da marzo 2008; il greggio Usa CLc1 viaggia poco variato ad un soffio dai 71 dollari al barile.