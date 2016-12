BORSE ASIA-PACIFICO - Indici positivi in scia trimestrale Intel

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,30 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 323,56 +2,22 247,35 HONG KONG .HSI 18.170,98 +1,59 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.346,04 +1,54 1.761,56 TAIWAN .TWII 6.738,60 +1,49 4.591,22 SEOUL .KS11 1.420,86 +2,55 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 3.174,433 +0,93 1.820,80 SYDNEY .AXJO 3.924,5 +1,48 3.722,30 INDIA .BSESN 13.979,38 +0,91 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 15 luglio (Reuters) - Le borse asiatiche viaggiano in deciso rialzo per il secondo giorno consecutivo sulla scia dei risultati del colosso Usa dei chip Intel (INTC.O: Quotazione), che appaiono di buon auspicio per la stagione delle trimestrali statunitensi e per la domanda dei consumatori a livello globale.

Ad alimentare le speranze di ripresa dell'economia mondiale sempre dagli Usa sono arrivati anche i buoni risultati di Goldman Sachs (GS.N: Quotazione).

Le notizie hanno stimolato la propensione al rischio, oscurando l'attrattiva di investimenti rifugio come lo yen.

Salgono le quotazioni dei metalli di base mentre il petrolio si è portato sopra i 60 dollari al barile.

Intorno alle 8,30 l'indice MSCI .MIAPJ0000PUS che esclude il Giappone sale di oltre il 2%, mentre a Tokyo il Nikkei .N225 ha cancellato i rialzi iniziali chiudendo sostanzialmente piatto.

La trimestrale sopra le attese di Intel alimenta gli acquisti nel settore tech anche in Asia. A SEOUL l'indice Kospi .KS11 balza del 2,5% trainato dai produttori di chip Samsung Electronics (005930.KS: Quotazione) e Hynix (000660.KS: Quotazione), in progresso del 5% circa.

Anche TAIWAN .TWII festeggia i risultati di Intel con il denaro che si riversa su TSMC (2330.TW: Quotazione), in rialzo del 2%.

HONG KONG .HSI e SHANGAHI .SSEC sono sostenute, oltre che dalle notizie provenienti dagli Usa, anche dalle attese di una solida ripresa dell'economia domestica, ma i volumi sono contenuti. A livello locale si segnala la fiammata del 6% di Air China (0753.HK: Quotazione) dopo positive stime di utili.

In AUSTRALIA .AXJO prosegue il rialzo dopo il balzo del 3,5% della vigilia. La valuta locale beneficia del ritorno alla propensione al rischio toccando un massimo di una settimana sul dollaro.

La borsa INDIANA .BSESN con un rialzo dello 0,9% circa limita l'entusiasmo, con qualche presa di profitto legata all'incertezza sullo stato dell'economia del paese.