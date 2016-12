BORSE ASIA-PACIFICO - Indici in forte calo su timori economia

---------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,45 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 227,17 -4,57 247,35 HONG KONG .HSI 13.299,29 -2,96 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 1.726,45 -2,13 1.761,56 TAIWAN .TWII 4.320,77 -4,44 4.591,22 SEOUL .KS11 1.111,34 -6,03 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 1.920,206 -0,45 1.820,80 SYDNEY .AXJO 3.529,5 -4,27 3.722,30 INDIA .BSESN 9.087,33 -3,02 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 15 gennaio (Reuters) - Le borse dell'area Asia-Pacifico toccano i minimi di sei settimane con i futures sui bond giapponesi ai massimi dal collasso della banca di investimento Lehman Brothers lo scorso settembre.

A far tornare la paura sui mercati è stato il ritorno dell'ansia a Wall Street sulla situazione patrimoniale delle banche, con Bank of America e Citigroup in picchiata per i timori che non abbiano abbastanza capitale per coprire le perdite degli asset tossici.

L'indice regionale MSCI dell'azionario dell'Asia-Pacifico - che non comprende la borsa di Tokyo - intorno alle 8,45 perde oltre il 4,5%, mentre il Nikkei .N225 ha chiuso in calo del 4,92% sulla diminuzione degli ordini di nuovi macchinari, segno di un rallentamento dell'economia.

Tra le singole piazze dell'area, la peggiore è SEUL .KS11 dove le preoccupazioni sui risultati societari colpiscono specialmente i titoli bancari e tecnologici, con Samsung (005930.KS: Quotazione) in calo di oltre il 6%.

Male anche TAIWAN .TWII mentre nel turbine di una svendita delle azioni, crescono i timori che ProMos 5387.TWO non abbia abbastanza fondi per sopravvivere alla crisi del settore dei chip.

Sulla borsa di HONG KONG .HSI il titolo più pesante continua a essere Hsbc (0005.HK: Quotazione), ormai ai minimi di 10 anni, dopo un report di Morgan Stanley su un possibile aumento di capitale dai 20 ai 30 miliardi e su un dimezzamento del dividendo. In calo anche China Southern Airlines (600029.SS: Quotazione) dopo aver previsto perdite nel 2008 a causa del rallentamento dell'economia cinese.

Era da oltre due mesi che i titoli australiani .AXJO non perdevano così tanto in un solo giorno, trascinati al ribasso dalle società minerarie Rio Tinto (RIO.AX: Quotazione) e Bhp Billiton (BHP.AX: Quotazione), duramente colpite dal calo della domanda di metalli e dalla paura recessione, dopo i dati negativi sulle vendite al dettaglio americane.

Non basta a far riprendere SINGAPORE .FTSTI neanche il rialzo di oltre il 15,5% della società immobiliare United Industrial (UICS.SI: Quotazione) dopo l'offerta di acquisto da 1,07 miliardi di dollari di Uol (UTOS.SI: Quotazione).

Torna negativa anche la borsa INDIANA .BSESN, non ancora ripresasi completamente dallo scandalo dei bilanci truccati della società di servizi per computer Satyam SATY.BO, mentre saltano le speranze di un piano di salvataggio del governo.

Sempre in calo, ma con perdite meno elevate degli altri mercati asiatici è SHANGHAI .SSEC, sostenuta dalla diffusione di dati economici migliori delle attese e dall'attesa di nuovi aiuti governativi per il settore industriale in crisi.