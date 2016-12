BORSE ASIA-PACIFICO - Indici in calo su dubbi ripresa economia

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,55 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 327,39 -1,64 247,35 HONG KONG .HSI 18.718,28 -0,91 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.342,46 -1,46 1.761,56 TAIWAN .TWII 6.225,56 -3,45 4.591,22 SEOUL .KS11 1.412,42 -1,13 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 2.789,683 +1,66 1.820,80 SYDNEY .AXJO 4.013,7 -0,75 3.722,30 INDIA .BSESN 15.053,67 -1,21 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

TOKYO, 15 giugno (Reuters) - L'azionario asiatico ritraccia dai massimi degli ultimi otto mesi raggiunti nelle ultime sedute in un mercato che cerca di capire se l'economia globale sia migliorata in modo sufficente per giustificare un ultriore rally.

I calo dei prezzi del petrolio dai massimi della scorsa settimana ha indotto ai realizzi sui titoli delle materie prime legati alle valute come il dollaro australiano.

Secondo gli operatori di mercato, inoltre, il G8 finanzario di Lecce ha offerto poche sorprese e gli stessi sottolineano che le attenzioni adesso sono indirizzate ai prossimi dati economici Usa, ai movimenti del mercato dei titoli di stato Usa e delle commodity.

Per il responsabile strategist di Sumitomo Mitsui Banking Corp, Daisuke Uno, l'azionario asiatico si sta prendendo una pausa di riflessione dopo il rally del 60% registrato da marzo.

"A fronte di un certo senso di ottimismo, ci sono anche dei dubbi se gli indicatori economici si siano veramente ripresi dalle precedenti situazioni", dice.

L'indice dell'azionario del'aria Asia-pacifico, escluso il Giappone, MSCI .MIAPJ0000PUS scende dell'1,6% allontanandosi dai massimi 2009 di 337,68 toccati i primi di giugno, che rappresentasto anche il livello più alto dallo scorso settembre.

Tra i singoli mercati, l'indice Hang Seng di HONG KONG .HSI interrompe tre sedute consecutive di rialzi e cede 1 punto percentuale circa appesantito dagli alti rendimenti che si registrano ancora sul mercato dei titoli governativi americani.

Male anche SINGAPORE mentre fa peggio la borsa di TAIWAN, il cui indice Taiex .TWII ha messo a segno il peggior ribasso in due mesi per effetto anche della pesante flessione dei semiconduttori. Si riprende dagli iniziali SHANGHAI .SSEC, unico mercato in positivo dell'area, mentre le vendite sui titoli delle materie prime appesantiscono in particolare l'azionario australiano.