BORSE ASIA-PACIFICO - In rialzo su attese per piano auto Usa

---------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,40 VAR% CHIUSURA 2007 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 242,09 +3,4% 420,30 HONG KONG .HSI 15.161,72 +2,73% 22.554,36 SINGAPORE .FTSTI 1.778,29 +2,18% 3.129,43 TAIWAN .TWII 4.613,72 +2,96% 8.778,39 SEUL .KS11 1.158,19 +4,93% 1.825,23 SHANGHAI COMP .SSEC 1.964,374 +0,52% 3.375,40 SYDNEY .AXJO 3.591,4 +2,31% 5.714,4 BOMBAY .BSESN 9.783,88 +0,97% 16.275,59 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 15 dicembre (Reuters) - Le borse asiatiche guadagnano oltre il 3% oggi: il riaccendersi delle speranze per un salvataggio delle case automobilistiche americane ha fatto tornare la propensione al rischio fra gli investitori, spingendo il dollaro sui minimi degli ultimi due mesi contro euro. L'indice MSCI dell'Asia-Pacifico - che non include Tokyo - sale del 3,4% intorno alle 8,40 ora italiana. Titoli di stato giapponesi in flessione complice il rally del Nikkei .N225 (+5,2% in chiusura) e le prese di beneficio innescate dal tankan sulla fiducia delle imprese, scesa vicina ai minimi degli ultimi sette anni.

La borsa cinese fa peggio degli altri indici regionali, depressa dalle fosche prospettive per l'economia nazionale, nonostante i passi ufficiali del governo per un piano di sostegno.

Intanto il greggio recupera circa 0,3 dollari a 46,6 dollari su segnali che i membri dell'Opec potrebbero tagliare la produzione in maniera più consistente per sostenere le quotazioni quando si riuniranno questa settimana.

A HONG KONG l'indice Hang Seng avanza di circa tre punti percentuali, con HSBC e China Mobile che guidano il rialzo. Guadagni del 5% sulla piazza coreana .KS11, trinata dall'auto e dai costruttori. Il rialzo dell'indice Baltic Dry .BADI - che misura i prezzi per la consegna di materie prime - ha dato slancio ai costruttori di navi come Cosco (COSC.SI: Quotazione) a SINGAPORE .STI. A TAIWAN .TWII in luce i titoli del settore turistico e marittimo dopo che Taiwan e Cina hanno lanciato nuovi collegamenti per i trasporti e il servizio postale. Industria estrattiva in grande spolvero a SYDNEY .AXJO dove crolla l'operatore telefonico Telstra (TLS.AX: Quotazione), escluso da una gara da 6,6 miliardi di dollari per costruire la rete di banda larga nazionale.

La Casa Bianca venerdì ha detto che l'amministrazione prenderà in esame la possibilità di usare parte dei 700 miliardi di dollari del pacchetto di aiuti destinati al settore finanziario per tenere a galla Chrysler LLC, Ford Motor Co e General Motors Corp dopo che il piano di salvataggio destinato al settore auto si è arenato al Senato.