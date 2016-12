BORSE ASIA-PACIFICO - Indici contrastati, affonda Shanghai

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,40 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 367,01 +0,01 247,35 HONG KONG .HSI 20.658,57 -0,94 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.615,96 +0,08 1.761,56 TAIWAN .TWII 7.069,51 +0,49 4.591,22 SEOUL .KS11 1.591,41 +1,71 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 3.055,34 -2,73 1.820,80 SYDNEY .AXJO 4.461,12 +0,57 3.722,30 INDIA .BSESN 15.480,34 -0,24 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 14 agosto (Reuters) - Un quadro contrastato quello asiatico: piazze in generale in positivo ma poco mosse dove fanno eccezione, verso l'alto, Seul .KS11 e, in negativo, Shanghai .SSEC.

I dati di crescita che arrivano dall'Europa non bastano a galvanizzare la piazza cinese che arriva a perdere anche più del 3%. La causa di questo crollo è interna, legata a una concomitanza di Ipo che ha portato gli investitori a temere un eccesso di offerta di azioni sul mercato. A questo si aggiunge una preoccupazione ricorrente, quella cioè di una stretta della liquidità sul mercato.

Male anche Hong Kong .HSI anche se in modo minore, con perdite intorno al punto percentuale.

L'andamento di Shangai ha influenzato anche le altre borse dell'area limitandone i guadagni.

Solo la borsa coreana ha registarto crescite sopra il punto percentuale, a 1,76%, trainata da titoli tecnologici e bancari mentre arrivano rialzi moderati, entro lo 0,5%, da Taiwan e Australia.

Influenzato in modo positivo dai dati di Francia e Germania e in generale dell'ottimismo econonomico sostenuto anche dai risultati positivi di Wal-Mart, è stato invece il prezzo delle commodities che è salito, con il petrolio a segnare rialzi per il terzo giorno consecutivo e il rame a continuare al sua corsa.

Intorno alle 8,40 l'indice MSCI .MIAPJOOOOPUS, che esclude il Giappone, è stabile.