BORSE ASIA-PACIFICO - Indici misti, tonica Shanghai

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,20 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 430,82 -0,37 247,35 HONG KONG .HSI 22.358,68 -0,24 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.931,40 -0,07 1.761,56 TAIWAN .TWII 8.309,37 -0,17 4.591,22 SEOUL .KS11 1.698,64 +0,27 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 3.273,97 +1,91 1.820,80 SYDNEY .AXJO 4.899,50 -1,03 3.722,30 INDIA .BSESN 17.562,00 +0,18 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 12 gennaio (Reuters) - Le borse dell'area Asia-Pacifico si mostrano miste dopo aver toccato i massimi degli ultimi 17 mesi ieri, con gli investitori preoccupati dell'impronta restrittiva della politica monetaria cinese, mentre il dollaro si mostra tonico dopo che un fondo sovrano cinese ha dichiarato che la valuta Usa ha toccato il fondo.

L'indice regionale MSCI, che esclude il Giappone .MIAPJ0000PUS, cede lo 0,37%. L'indice dell'area Thomson Reuters perde lo 0,7%.

La Banca centrale cinese oggi ha aumentato l'asta di titoli a un anno di 8,29 punti base, oltre le attese, drenando dal mercato l'ammontare record di 29 miliardi di dollari, con segnali di condizioni monetarie più restrittive.

Le prese di profitto hanno appesantito la borsa di SIDNEY, frenando in particolare i titoli legati alle materie prime, come Alumina (AWC.AX: Quotazione) penalizzato dai deludenti risultati del concorrente statunitense Alcoa.

Debolezza anche a HONG KONG, dove spicca il rialzo di China Shenhua Energy (1088.HK: Quotazione) su attese di prezzi energetici in aumento per il rigido inverno cinese, e a TAIWAN per i realizzi sui tecnologici come TSMC (2330.TW: Quotazione) e AU Optronics (2409.TW: Quotazione).

La piazza migliore è SHANGHAI, che ha terminato con un rialzo vicino al 2% sostenuto dai titoli tlc e dei trasporti marittimi sulle prospettive di ripresa del ciclo economico.