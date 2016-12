BORSE ASIA-PACIFICO -Indici in rialzo con dati Cina,chiusa Tokyo

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,20 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 432,27 +1,13 247,35 HONG KONG .HSI 22.408,62 +0,50 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.932,09 +0,32 1.761,56 TAIWAN .TWII 8.323,82 +0,52 4.591,22 SEOUL .KS11 1.694,12 -0,07 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 3.212,750 +0,52 1.820,80 SYDNEY .AXJO 4.950,700 +0,79 3.722,30 INDIA .BSESN 17.602,29 +0,35 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 11 gennaio (Reuters) - Seduta positiva per la maggior parte delle borse dell'area Asia Pacifico, con l'indice generale sui massimi da 17 mesi grazie a forti dati sulle esportazioni cinesi, che hanno alimentato l'ottimismo sulle prospettive dell'economia della regione.

I dati su export e import in Cina a dicembre hanno superato le aspettative, con le esportazioni in rialzo del 17,7% su anno dopo 13 mesi di contrazione. Numeri che hanno generato un diffuso interesse per gli asset asiatici tra gli investitori, che si sono lasciati alle spalle la delusione di venerdì per i dati sull'occupazione Usa.

L'indice regionale MSCI, che esclude il Giappone .MIAPJ0000PUS, sale intorno alle 8,20 dell'1,1% dopo aver toccato nel corso della seduta un nuovo massimo da luglio 2008. L'indice dell'area Thomson Reuters guadagna lo 0,8%.

La borsa di Tokyo .N225 è chiusa per festività.

In controtendenza SEOUL, che chiude piatta zavorrata dai ribassi di alcuni gruppi esportatori come Samsung Electronics (005930.KS: Quotazione), nonostante i guadagni del settore trasporti e delle costruzioni.

Chiude in rialzo, ma decisamente sotto i massimi di giornata, SHANGHAI dove, oltre ai dati macro, hanno giovato anche le garanzie del governo sulla creazione di futures sull'indice azionario; ne hanno beneficiato in particolare la case di brokeraggio.

I dati sull'import cinese, che hanno registrato un forte incremento della domanda di materie prime, hanno spinto i titoli delle materie prime come BHP Billiton (BHP.AX: Quotazione) e Rio Tinto <RIO.AX, portando la borsa di SYDNEY sui massimi di chiusura da 15 mesi.

Bene TAIWAN grazie ai buoni risultati di UMC (2303.TW: Quotazione) e Taishin Financial (2887.TW: Quotazione), che hanno alimentato le speranze di una ripresa dell'economia nel 2010.

In INDIA, i guadagni sono conentuti dal forte calo del gruppo energetico Reliance Industries (RELI.BO: Quotazione), alla sua terza raccolta di fondi sul mercato in meno di quattro mesi.