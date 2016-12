BORSE ASIA-PACIFICO- Listini in salita, trainati da rialzo Tokyo

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,35 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 427,16 +0,24 247,35 HONG KONG .HSI 22.359,39 +0,40 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.922,25 +0,31 1.761,56 TAIWAN .TWII 8.280,90 +0,53 4.591,22 SEOUL .KS11 1.695,26 +0,70 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 3.195,997 +0,10 1.820,80 SYDNEY .AXJO 4.912,131 +0,26 3.722,30 INDIA .BSESN 17.629,44 +0,07 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 8 gennaio (Reuters) - Le borse dell'area Asia Pacifico si muovono al rialzo, sulla scia del massimo di quindici mesi toccato da Tokyo grazie alla buona performance degli esportatori, che traggono vantaggio da uno yen debole rispetto al dollaro. Gli investitori sono inoltre in attesa dei dati sull'occupazione Usa previsti per oggi.

Nelle battute finali sulla piazza asiatica il biglietto verde ha segnato il record degli ultimi quattro mesi contro la valuta giapponese.

I prezzi di oro e petrolio invece scendono, a causa dei timori di una stretta sulla politica monetaria da parte del governo cinese, che potrebbe rallentare la crescita e quindi la richiesta di materie prime.

L'indice regionale MSCI, che esclude il Giappone .MIAPJ0000PUS, guadagna lo 0,24%. L'indice di Tokyo Nikkei .N225 è avanzato dell'1,1%.

Il listino di Shanghai .SSEC ha recuperato le perdite iniziali, ancora sullla scia della decisione di Pechino di alzare i tassi sui titoli a tre mesi, e ha chiuso in rialzo dello 0,1%.

Seoul .KS11 è tra le piazze migliori, in salita del 0,7%, sostenuta dai costruttori navali come Hyundai Heavy Industries (009540.KS: Quotazione). In controtendenza LG Electronics (066570.KS: Quotazione), che cede terreno sulle preoccupazioni per il business degli smartphone.

La borsa australiana .AXJO è in rialzo, trainata dai titoli bancari. I guadagni sono stati invece limitati dai titoli minerari, a causa della caduta dei prezzi delle materie prime.