BORSE ASIA-PACIFICO - Listini in rialzo, negativa Shanghai

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,50 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 427,78 +0,37 247,35 HONG KONG .HSI 22.416,10 +0,60 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.923,95 +0,14 1.761,56 TAIWAN .TWII 8.327,62 +1,42 4.591,22 SEOUL .KS11 1.705,32 +0,87 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 3.254,215 -0,85 1.820,80 SYDNEY .AXJO 4.921,400 -0,06 3.722,30 INDIA .BSESN 17.700,14 +0,10 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 6 gennaio (Reuters) - Le borse dell'area Asia Pacifico sono in leggero rialzo, con l'eccezione del listino di Shanghai che ha chiuso in territorio negativo. Gli investitori sono infatti più incerti sull'entità della ripresa dell'economia americana dopo i dati macroeconomici contrastanti diffusi ieri.

I dati positivi sugli ordini industriali si sono infatti contrapposti a un inaspettato calo delle vendite di case.

Dopo essere scivolato contro lo yen durante la notte, il dollaro ha recuperato e si sta rafforzando. Per alcuni trader lo yen potrebbe rimanere sotto pressione a causa della notizia, riportata da alcuni media, delle possibili dimissioni del ministro giapponese delle Finanze per motivi di salute.

Il greggio Usa CLc1 è in leggero calo dopo l'inaspettato aumento registrato dalle scorte, ma si mantiene sopra gli 81 dollari al barile, grazie al clima rigido.

L'indice regionale MSCI, che esclude il Giappone .MIAPJ0000PUS, ha ampliato i guadagni degli scorsi giorni e avanza dell0 0,37%, muovendosi sui massimi di 17 mesi. L'indice di Tokyo Nikkei .N225 ha chiuso in rialzo dello 0,46%.

Il listino di Shanghai .SSEC ha chiuso in calo dello 0,8%. Ha pesato soprattutto un settore bancario debole, con la Bank of China (601988.SS: Quotazione) in calo dell'1,5%, sulla notizia di un prossimo aumento di capitale.

Hong Kong .HSI sale invece dello 0,6%, trainata dagli esportatori e dagli energetici, soprattutto dai titoli dei produttori e distributori di gas e carbone.

Seoul .KS11 avanza sostenuta dai tecnologici e dai costruttori navali, come Hyundai Heavy (009540.KS: Quotazione).

La borsa australiana .AXJO ha chiuso piatta, con i guadagni dei minerari annullati dalla discesa dei bancari.

Taiwan .TWII ha chiuso in rialzo dell'1,42%, registrando la chiusura più alta degli ultimi 19 mesi. In spolvero il produttore di schermi Lcd, AU Optronics (2409.TW: Quotazione).