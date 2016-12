BORSE ASIA-PACIFICO - Indici in rialzo, debole Shanghai

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,30 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 398,75 +0,99 247,35 HONG KONG .HSI 21.119,58 +0,82 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.823,68 +1,33 1.761,56 TAIWAN .TWII 7.856,00 +0,88 4.591,22 SEOUL .KS11 1.655,54 +0,69 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 3.050,520 -2,32 1.820,80 SYDNEY .AXJO 4.704,247 +1,49 3.722,30 INDIA .BSESN 16.712,94 +0,69 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 22 dicembre (Reuters) - Seduta positiva per le borse dell'area Asia-Pacifico, tranne che per Shanghai, spinte in particolare dai titoli tecnologici sulla scia del rialzo dei concorrenti Usa.

Prosegue il recupero del dollaro, mentre la debolezza dello yen ha aiutato la borsa di Tokyo .N225 a chiudere in rialzo di quasi il 2% sui massimi da tre mesi.

Intorno alle 8,25 l'indice regionale MSCI che esclude il Giappone .MIAPJ0000PUS sale dell'1%.

Rialzi superiori all'1% per SINGAPORE e per SYDNEY. La borsa australiana è sostentuta da minerari e bancari, con gli investitori concentrati sulle prospettive di M&A per il prossimo anno.

Bene anche TAIWAN, che ha chiuso sui massimi da un anno e mezzo grazie al rialzo di UMC (2303.TW: Quotazione) e di altri chip, e l'INDIA, spinta dai bancari.

In controtendenza SHANGHAI, che lascia sul terreno più del 2% sui minimi da 7 settimane, appesantita dal comparto real estate sui timori di nuova offerta di titoli.Le banche e i titoli legati ai consumi hanno invece guidato il rimbalzo di HONG KONG.