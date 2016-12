BORSE ASIA-PACIFICO - Fiacche nonostante tech, rimbalza Shanghai

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,15 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 395,85 -0,45 247,35 HONG KONG .HSI 21.017,54 -0,75 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.796,46 -0,22 1.761,56 TAIWAN .TWII 7.787,27 +0,43 4.591,22 SEOUL .KS11 1.644,23 -0,17 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 3.122,973 -0,29 1.820,80 SYDNEY .AXJO 4.635,100 -0,33 3.722,30 INDIA .BSESN 16.719,19 inv. 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 21 dicembre (Reuters) - Prevale il segno meno sulle piazze dell'Asia-Pacifico nonostante l'allungo dei tecnologici, galvanizzati dai risultati incoraggianti delle concorrenti statunitensi Oracle ORCL.O e Research In Motion RIM.O.

Dollaro stabile contro le principali valute .DXY e vicino ai massimi degli ultimi tre mesi nel cambio con l'euro. Il greggio CLc1 tira il fiato dopo il rally di venerdì.

Se SHANGHAI .SSEC riesce a interrompere la serie di quattro sedute negative sostenuta dal rimbalzo dell'immobiliare, HONG KONG .HSI è zavorrata da bancari, complici i timori di extra accantonamenti nel settore per proteggersi dall'esposizione a Dubai.

In tenuta la borsa indiana ma l'indice regionale MSCI che esclude il Giappone .MIAPJ0000PUS, intorno alle 8,15 ora italiana, lascia sul terreno lo 0,4% dopo che Tokyo .N225 ha terminato ai massimi delle ultime otto settimane in rialzo dello 0,4%. I rendimenti sul JGB a cinque anni sono scesi ai minimi degli ultimi quattro anni e la curva nipponica si è irripidita stamani.

In denaro TAIWAN .TWII dove si mette in evidenza AU Optronics (2409.TW: Quotazione): gli investitori scommettono che il primo produttore di schermi LCD dell'isola costruisca presto uno stabilimento in Cina per catturare una domanda in espansione dopo i colloqui commerciali con Pechino questa settimana.

Al palo SYDNEY .AXJO anche se la compagnia Qantas Airways Ltd (QAN.AX: Quotazione) è balzata di oltre il 5% dopo aver previsto il ritorno all'utile. Cedenti SINGAPORE .STI e SEUL .KS11 depressa, quest'ultima, da bancari come KB Financial (105560.KS: Quotazione) a dispetto dei guadagni di alcuni tecnologici come LG Display (034220.KS: Quotazione).