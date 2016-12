BORSE ASIA-PACIFICO - Investitori monetizzano guadagni anno

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,45 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 397,89 -0,45 247,35 HONG KONG .HSI 21.130,47 -1,03 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.799,77 -0,48 1.761,56 TAIWAN .TWII 7.753,63 +0,15 4.591,22 SEOUL .KS11 1.647,04 -0,05 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 3.113,886 -2,05 1.820,80 SYDNEY .AXJO 4.650,521 -0,42 3.722,30 INDIA .BSESN 16.853,57 -0,24 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 18 dicembre (Reuters) - Le Borse dell'Asia Pacifico si muovono al ribasso, con gli investitori ansiosi di monetizzare i guadagni prima della fine del 2009, dopo il rialzo di oltre il 60% realizzato dall'indice Msci quest'anno.

Sulle Borse asiatiche ha pesato anche la chiusura al ribasso di Wall Street, con il settore bancario che ha risentito del downgrade da parte dell'analista Meredith Whitney dell'outlook sugli utili di Morgan Stanley e Goldman Sachs.

L'euro ha recuperato le perdite iniziali dopo che il Pakistan ha negato le voci di un colpo di stato, anche se rimane sotto pressione per il downgrade della Grecia. L'oro si è stabilizzato dopo aver perso quasi il 3% a New York, con la salita del dollaro che ha ridotto il suo appeal.

Intorno alle 8,55 italiane l'indice regionale MSCI, che esclude il Giappone .MIAPJ0000PUS, cede lo 0,45%. In leggero calo la borsa di Tokyo, dove il Nikkei ha chiuso a -0,21%.

La Borsa di Shangai ha chiuso in ribasso del 2,05%, toccando il minimo delle ultime tre settimane. Ha pesato sul listino il settore immobiliare, colpito dalla decisione del governo di irrigidire le regole sui pagamenti per acquistare i terreni pubblici, al fine di frenare la speculazione nel real estate.

Hong Kong perde l'1,03%, trascinato al ribasso dai bancari che scontano i timori di una stretta sul settore da parte del governo. Pesano anche le preoccupazioni di una fuoriuscita di capitali alimentata dal rafforzamento del dollaro.

Seoul è piatto. Scendono i titoli finanziari, tra cui KB Financial (105560.KS: Quotazione), ma si mettono in luce gli esportatori del settore tecnologico come LG Display (034220.KS: Quotazione).

In controtendenza Taiwan, che ha chiuso in leggero rialzo (+0,15%), grazie ai guadagni messi a segno da AU Optronics (2409.TW: Quotazione) e altri produttori di schermi piatti, sulle previsioni di una crescita della domanda.