BORSE ASIA-PACIFICO - Girano in positivo su notizie Dubai

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 9,00 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 409,63 +0,43 247,35 HONG KONG .HSI 22.089,82 +0,88 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.807,21 +0,23 1.761,56 TAIWAN .TWII 7.819,13 +0,31 4.591,22 SEOUL .KS11 1.664,77 +0,47 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 3.302,904 +1,71 1.820,80 SYDNEY .AXJO 4.654,004 +0,41 3.722,30 INDIA .BSESN 17.225,30 +0,79 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 14 dicembre (Reuters) - Le borse dell'area Asia-Pacifico hanno recuperato le perdite delle prime ore e girato in positivo sulla notizia che Dubai ha ricevuto un finanziamento di 10 miliardi di dollari dal vicino Abu Dhabi per ripagare parte dei suoi debiti e soprattutto il bond islamico da 4,1 miliardi in scadenza oggi.

Intorno alle 9,00 l'indice regionale MSCI, che esclude il Giappone .MIAPJ0000PUS, sale dello 0,43%, mentre a Tokyo l'indice Nikkei ha chiuso piatto.

L'indice di Shangai .SSEC è quello che finora ha registrato i maggiori guadagni, chiudendo in rialzo dell'1,71%, trascinato dai titoli petroliferi.

La Borsa di Taiwan .TWII ha chiuso in rialzo, avvicinandosi al massimo in chiusura degli ultimi 17 mesi, anche se Asustek (2357.TW: Quotazione) ha guidato al ribasso i titoli tecnologici, dopo aver annunciato che ridurrà la propria holding in una controllata, per evitare conflitti di interesse. Seoul ha chiuso in rialzo dello 0,5%, trascinato dai titoli legati al settore costruzioni come Samsung C&T 000830.KS.