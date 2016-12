BORSE ASIA-PACIFICO - Indici Asia Pacifico rimbalzano,giù Taiwan

---------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,20 VAR% CHIUSURA 2007 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 269,05 +5,95% 420,30 HONG KONG .HSI 15.666,03 +5,98% 22.554,36 SINGAPORE .FTSTI 2.027,93 +4,09% 3.129,43 TAIWAN .TWII 5.020,44 -2,15% 8.778,39 SEUL .KS11 1.288,53 +3,79% 1.825,23 SHANGHAI COMP .SSEC 2.029,39 +1,39% 3.375,40 SYDNEY .AXJO 4.180,7 +5,55% 5.714,4 BOMBAY .BSESN 11.192,72 +6,32% 16.275,59 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 13 ottobre (Reuters) - Le borse del sud est asiatico si lasciano trasportare da un cauto ottimismo, dopo le rassicurazioni arrivate dagli Usa e dal summit dei Paesi della zona euro.

"I governi di tutto il mondo si mostrano pronti ad intervenire nuovamente a sostegno del sistema bancario ma la prudenza continua a guidare le mosse degli operatori", dice un trader asiatico sottolineando che lo yen si apprezza contro dollaro e euro e che l'oro - bene rifugio per eccellenza- continua a salire.

"Sul mercato pare esserci ipervenduto e gli indici erano pronti a rimbalzare, serviva solo qualche straccio di buona notizia", fa eco David Cassidy della UBS di Sydney.

Alle 8,20 l'indice MSCI dell'Asia Pacifico che esclude il Giappone .MIAPJ0000PUS guadagna il 3,75%, maggior rialzo quotidiano dal 19 settembre. La scorsa settimana aveva perso più di un quinto del suo valore.

Tra le più vivaci la piazza australiana, con l'indice che corre a +5,14% in vigoroso rimbalzo, ma bene anche HONG KONG, con scambi sono sottili e China Mobile sugli scudi.

Più contenuti i guadagni a SEUL e SINGAPORE, dove la borsa settimana scorsa aveva toccato i minimi dal dicembre 2004. In controtendenza TAIWAN, che tocca i minimi di cinque anni con bancari e Cathay Financial sott'acqua, nonostante le nuove regole sulle sospensioni per eccesso di ribasso; riesce a mantenersi sopra la parità Tsmc, dopo che il fondo governativo National Stabilization è entrato nel capitale.

Oggi Tokyo era chiusa per festività. Settimana scorsa l'indice Nikkei era scivolato del 24% (due volte quello che aveva perso nella settimana nera del 1987).