BORSE ASIA-PACIFICO - Prevale lettera, pesano dubbi su economia

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,45 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 301,00 -1,40 247,35 HONG KONG .HSI 17.132,00 +0,26 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.151,06 -0,69 1.761,56 TAIWAN .TWII 6.432,55 -3,23 4.591,22 SEOUL .KS11 1.403,51 -0,82 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 2.606,370 +1,07 1.820,80 SYDNEY .AXJO 3.877,2 -1,24 3.722,30 INDIA .BSESN 11.740,86 +0,50 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 12 maggio (Reuters) - La lettera prevale questa mattina sulla maggior parte delle piazze azionarie asiatiche, con l'ottimismo che aveva ispirato il recente rally raffreddato da dati macro che hanno evidenziato la debolezza dell'economia globale.

Le esportazioni della Cina in aprile sono scese del 22,6%, più delle attese, con le importazioni in calo del 23%. I dati hanno ridimensionato le speranze di una svolta dell'economia globale che avevano innescato il recupero delle borse dai minimi di inizio marzo.

Stabili dollaro e yen, ieri destinatari di acquisti rifugio.

L'indice regionale MSCI che esclude il Giappone cede circa 1,5 punti percentuali mentre la borsa di Tokyo ha terminato in calo dell'1,6%.

A SHANGHAI .SSEC i dati sull'export inducono alla cautela ma l'indice riesce a mantenersi in rialzo grazie al sostegno di statistiche su vendite e investimenti immobiliari che hanno dato slancio ad alcuni segmenti del mercato.

Poco mossa HONG KONG .HSI, che sul fronte negativo vede distinguersi Hong Kong Exchanges and Clearing (0388.HK: Quotazione) in attesa dei risultati trimestrali domani e China High Speed Transmission (0658.HK: Quotazione) e China Construction Bank (0939.HK: Quotazione), colpite da collocamenti di azioni.

I realizzi trascinano TAIWAN .TWII in calo di oltre il 3%, in un mercato in cui le vendite deboli di società tecnologiche come Hon Hai (2317.TW: Quotazione) hanno riacceso i timori sulla forza della nascente ripresa del settore tech.

Le prese di beneficio hanno la meglio anche sulla piazza AUSTRALIANA .AXJO, appesantita da bancari e minerari.

Le banche guidano anche la discesa di SEUL .KS11 dove la decisione della banca centrale della Corea del Sud di mantenere i tassi di interesse invariati ha avuto scarso impatto sui mercati.