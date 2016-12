BORSE ASIA-PACIFICO - Indici scivolano, giù Seoul, Tokyo chiusa

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,40 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 399,80 -0,36 247,35 HONG KONG .HSI 21.434,82 -0,33 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.670,82 +0,69 1.761,56 TAIWAN .TWII 7.599,88 +0,37 4.591,22 SEOUL .KS11 1.639,81 -0,42 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 2.903,199 -0,29 1.820,80 SYDNEY .AXJO 4.739,800 -0,28 3.722,30 INDIA .BSESN 16.811,33 +1,02 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 12 ottobre (Reuters) - Le borse asiatiche scivolano negli scambi odierni, appesantite da Seoul in calo su timori che i risultati societari possano risultare deludenti. Influisce sui listini anche l'andamento del dollaro, in recupero dai minimi da 14 mesi nei confronti del basket delle principali valute .DXY toccato nel corso della seduta asiatica.

Gli scambi restano tuttavia limitati per via della chiusura della borsa di Tokyo per una festa nazionale e con la maggior parte dei mercati finanziari Usa che non apriranno per via del Columbus Day. Intorno alle 8,40 ora italiana l'indice regionale MSCI che esclude il Giappone .MIAPJ0000PUS cede lo 0,36% circa a 399,80 punti.

Positiva SHANGHAI .SSEC dopo che il governo ha fatto dei nuovi passi a sostegno dell'economia, tra cui quella di ampliare le quote di società quotate cinesi che possono essere detenute da stranieri.

Scivola invece HONG KONG .HSI, dopo un rally iniziale dettato dall'ottimismo per l'economia cinese. A pesare sul listino la società attiva nel campo immobiliare Sinolink Worldwide Holdings (1168.HK: Quotazione), che cede oltre il 12% dopo un iniziale apprezzamento sulla scia dell'annuncio di un aumento di capitale.

Sotto pressione SEOUL .KS11 che conclude in calo dello 0,42% appesantita dai cali di società come Samsung Electronics e del gigante dell'acciaio Posco. Gli investitori si mantengono cauti anche su timori che i risultati societari attesi per la settimana risultino inferiori alle attese.

TAIWAN conclude in progresso dello 0,37% anche se pesano i principali esportatori di tecnologia come UMC (2303.TW: Quotazione).

Bene anche la borsa INDIANA .BSESN che ha terminato in progresso dell'1%. A guidare i rialzi Reliance Industries (RELI.BO: Quotazione), che sale dell'1,52% dopo che è stata ventilata la possibilità di un accordo tra i due fratelli Ambani, alla guida del gruppo, dopo una disputa sulla vendita del gas naturale da parte della controllata Reliance Natural.

Prevale la cautela a SYDNEY .AXJO in vista dei risultati societari che dovranno arrivare dagli Stati Uniti nel corso dellla settimana. La borsa conclude in calo dello 0,3%.