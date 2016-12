BORSE ASIA-PACIFICO-Indici in forte calo,timori per esportazioni

---------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,55 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 240,43 -2,83 247,35 HONG KONG .HSI 13.949,93 -2,97 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 1.789,65 -0,91 1.761,56 TAIWAN .TWII 4.453,90 -0,31 4.591,22 SEOUL .KS11 1.156,75 -2,05 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 1.900,347 -0,24 1.820,80 SYDNEY .AXJO 3.683,3 -1,40 3.722,30 INDIA .BSESN 9.148,44 -2,74 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 12 gennaio (Reuters) - Le borse asiatiche scivolano per la quarta sessione consecutiva mentre l'inesorabile rallentamento economico rinnova la cautela degli investitori.

L'ultimo colpo alla fiducia sui mercati è arrivato dai dati di venerdì scorso sulla disoccupazione negli Stati Uniti che hanno evidenziato nel mese di dicembre la perdita di oltre mezzo milione di posti di lavoro, aggravando i timori che sia molto lontana dalla ripresa la domanda per le esportazioni asiatiche.

In uno scenario fortemente negativo sono HONG KONG, la borsa di MUMBAI e SEUL a registrare le maggiori perdite, tra il 2 e il 3,2%.

Anche il petrolio cede di fronte al rallentamento in corso, con il futures a febbraio sul greggio Usa CLc1 che perde intorno alle 8,55 oltre 1,1 dollari a 39,72 dollari al barile.

Alla stessa ora l'indice MSCI dell'area Asia Pacifico .MIAPJ0000PUS, escluso il Giappone, è in calo del 2,87%, mentre Tokyo è chiusa per una festa nazionale.

A dominare la giornata di oggi potrebbe essere l'inizio di una serie di risultati societari, primo fra tutti quello della numero uno statunitense dell'alluminio Alcoa (AA.N: Quotazione), mentre è forte l'attesa per la riunione della Bce questa settimana che dovrebbe tagliare i tassi sulla scia della Banca d'Inghilterra.

Tra i singoli mercati resta pesante la borsa indiana .BSESN, su cui continua a incombere la rivelazione dei bilanci truccati da anni della società di servizi per computer Satyam SATY.BO. Nonostante oggi la compagnia sia in ripresa di oltre il 60% sulla nomina governativa di un nuovo consiglio per restaurare la fiducia, lo scandalo continua a gravare sul mercato.

Anche HONG KONG .HSI viaggia in profondo ribasso mentre la borsa assorbe le previsioni negative di China Eastern Airlines (0670.HK: Quotazione) che ha stimato per il 2008 una perdita di circa 6,2 miliardi di yuan.

Sono invece i dati sul lavoro Usa a spingere al ribasso la borsa di SEUL KS11 dove i titoli industriali risultano i più colpiti.

Nonostante il balzo dei produttori di metalli e la speranza di nuove misure governative di sostegno all'economia, sono i titoli finanziari a spingere SHANGHAI .SSEC in territorio negativo, per la paura di ulteriori vendite di quote nelle banche, dopo che la scorsa settimana Bank of America (BAC.N: Quotazione) e il tycoon di Hong Kong Li Ka-shing hanno ridotto le loro partecipazioni in due dei più importanti istituti cinesi.