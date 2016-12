BORSE ASIA-PACIFICO - Crollo su fallimento accordo per auto Usa

---------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,50 VAR% CHIUSURA 2007 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 232,85 -4,83% 420,30 HONG KONG .HSI 14.731,29 -5,65% 22.554,36 SINGAPORE .FTSTI 1.735,60 -3,33% 3.129,43 TAIWAN .TWII 4.481,27 -3,74% 8.778,39 SEUL .KS11 1.103,82 -4,38% 1.825,23 SHANGHAI COMP .SSEC 1.954,21 -3,81% 3.375,40 SYDNEY .AXJO 3.510,40 -2,43% 5.714,4 BOMBAY .BSESN 9.500,14 -1,51% 16.275,59 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 12 dicembre (Reuters) - Crollano le borse asiatiche, mentre sfumano, in un panorama sempre più nero, le speranze sull'approvazione del piano di salvataggio delle grandi case automobilistiche di Detroit funestate dalla crisi.

Capofila delle perdite asiatiche è HONG KONG .HSI, seguita a ruota da SEUL .KS11 e SHANGHAI .SSEC, mentre gli investitori cercano un rifugio più sicuro nei titoli di stato e nello yen, volato ai massimi di 13 anni.

Proprio il balzo della valuta giapponese, che ha spinto il dollaro sotto la soglia critica dei 90 yen, aggiunge paura su paura, facendo temere un grave contraccolpo sugli esportatori e facendo ipotizzare un intervento diretto delle autorità giapponesi per stabilizzare la valuta.

La lieve ripresa dei giorni scorsi sembra dimenticata, mentre il rendimento dei Treasuries a 10 anni crolla ai minimi di oltre 50 anni.

"Il fallimento dell'accordo sull'auto Usa distruggerà la fiducia in una ripresa non soltanto negli Stati Uniti, ma in tutto il mondo", ha commentato Joseph Tan, economista di Credit Suisse a Singapore.

Sull'onda del panico da recessione, anche il petrolio scende dopo i guadagni di ieri. Intorno alle 8,50 la scadenza a gennaio sul Nymex CLc1 perde 2,17 dollari a 45,81 dollari al barile, nonostante l'annuncio dell'Opec di un possibile taglio della produzione per ristabilire un prezzo equo.

L'indice MSCI delle borse asiatiche, esclusa quella giapponese .MIAPJ0000PUS, perde il 4,83% a 232,85 punti mentre il Nikkei .N225 ha chiuso oggi in profondo calo, perdendo il 5,56% a 8235,87 punti.

Sull'intero mercato asiatico a pesare oggi sono proprio i titoli auto e il loro indotto, mentre anche i finanziari subiscono le ripercussioni delle previsioni negative dell'AD di JP Morgan sul quarto trimestre e dalle notizie negative provenienti dagli Stati Uniti.

A SEUL .KS11 è Hyundai (005380.KS: Quotazione) a affossare il listino perdendo oltre il 9%, a SINGAPORE .FTSTI pesa la società di costruzioni navali Cosco (COSC.SI: Quotazione), in calo di oltre il 10%.

Dopo l'ottimismo dei giorni scorsi, che aveva fatto rialzare l'indice del 13%, HONG KONG .HSI torna a svendere i titoli mentre gli investitori si chiedono quanto danno sia stato fatto ai profitti e ai bilanci societari che verranno svelati soltanto il prossimo febbraio. Anche SHANGHAI .SSEC precipita, temendo l'impatto che il mancato salvataggio delle grandi case automobilistiche americane avrà sui fornitori cinesi. Il colpo si aggiunge in un momento in cui la borsa non si è ancora ripresa del tutto dai dati sul crollo delle esportazioni cinesi e dal crescente rischio di una deflazione.

A TAIWAN .TWII e a SYDNEY .AXJO viene meno la fiducia nel mercato e nelle prospettive economiche future con contraccolpi pesanti rispettivamente sul settore tecnologico e sulle società minerarie. In Australia tutte e quattro le maggiori banche del paese precipitano.

Sempre in ribasso, ma con perdite minori rispetto agli altri mercati asiatici, avanza la borsa di BOMBAY .BSESN, in attesa dei dati sulla produzione industriale indiana, che le attese preannunciano molto debole.