BORSE ASIA-PACIFICO - Indici in rialzo, debole solo Shanghai

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,45 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 409,93 +0,85 247,35 HONG KONG .HSI 22.586,38 +1,43 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.722,27 +0,54 1.761,56 TAIWAN .TWII 7.668,06 +0,98 4.591,22 SEOUL .KS11 1.594,82 +0,79 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 3.175,192 -0,11 1.820,80 SYDNEY .AXJO 4.757,000 +0,49 3.722,30 INDIA .BSESN 16.685,94 +1,50 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 11 novembre (Reuters) - Le borse dell'area Asia-Pacifico registrano la quarta seduta consecutiva in rialzo, spinte dalla notizia del balzo della produzione industriale cinese ai massimi degli 19 mesi in ottobre.

A contrastare parzialmente il dato dell'industria è arrivata la notizia che nello stesso mese i nuovi prestiti dalle banche cinesi si siano dimezzati rispetto a settembre. Nel complesso, i dati sono risultati in linea con le attese.

"La ripresa cinese si prolunga al quarto trimestre e questo trend sembra voler continuare nel 2010", dice Brian Jackson, strategist di Royal Bank of Canada a Hong Kong. "La crescita dipende ancora molto dalle politiche di stimolo economico e dagli investimenti sotto l'egida governativa, ma ci aspettiamo una domanda estera più forte nei prossimi mesi".

Nel breve termine, avvertono gli analisti, i guadagni potrebbero essere limitati dalle prese di profitto in vista della fine dell'anno.

Alle 8,35 italiane l'indice regionale MSCI dell'Asia-Pacifico che esclude il Giappone .MIAPJ0000PUS guadagna lo 0,85%. A Tokyo il Nikkei .N225 ha chiuso invariato a +0,01%.

Oltre il punto percentuale di rialzo HONG KONG, con l'indice Hang Seng .HSI che sale dell'1,4%. Il peso massimo Hsbc (0005.HK: Quotazione) guadagna il 5,6% e ritocca i massimi 2009, avendo annunciato ieri la prima riduzione delle perdite sul credito al consumo americano. Decollano a +58% le quotazioni del maggiore produttore cinese di chip, Smic (0981.HK: Quotazione), con l'annuncio di un nuovo Ceo e della fine di una controversia legale, fa +30% la catena di grande distribuzione Artini China (0789.HK: Quotazione) dopo un accordo per l'utilizzo dei personaggi della Walt Disney.

Ritraccia invece SHANGHAI, reduce da un rally di otto sedute consecutive che lascia spazio alla presa di benefici in seguito alla comunicazione di una riduzione del credito a ottobre che lascia qualche dubbio sulla liquidità dei mercati nei prossimi mesi.

Sfiora il +1% TAIPEI, sulla spinta del rally dei tecnologici a loro volta guidati dal leader mondiale dei chip Tsmc (2330.TW: Quotazione), che annuncia la chiusura di una controversia legale con la cinese Smic. Beneficia della notizia anche la concorrente nazionale Umc (2303.TW: Quotazione) con un +5%.

Un punto e mezzo percentuale di rialzo per BOMBAY, dove si distinguono i produttori di software come Infosys Technologies (INFY.BO: Quotazione), a +3,5% sulle prospettive di una domanda in ascesa e grazie all'andamento dei tecnologici in Asia.