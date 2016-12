BORSE ASIA-PACIFICO - Allungano con rialzo prezzi commodity

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,30 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 331,12 +2,73 247,35 HONG KONG .HSI 18.442,85 +2,13 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.381,52 +1,35 1.761,56 TAIWAN .TWII 6.462,27 +0,75 4.591,22 SEOUL .KS11 1.414,88 +3,14 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 2.805,711 +0,67 1.820,80 SYDNEY .AXJO 4.024,4 +2,27 3.722,30 INDIA .BSESN 15.472,57 +2,27 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 10 giugno (Reuters) - I titoli sensibili ai prezzi delle materie prime sostengono le borse dell'Asia-Pacifico oggi, interrompendo così due sedute consecutive di ribassi: metalli e greggio corrono sulla flessione del dollaro e sulle attese di una ripresa della domanda industriale cinese.

Intorno alle 8,30 ora italiana, l'indice regionale che esclude la borsa di Tokyo, sale del 3% circa dopo che il Nikkei ha archiviato la seduta in rialzo del 2%.

SEUL .KS11 è la piazza migliore, avanzando in chiusura di oltre il 3% al traino di tecnologici e bancari. I giganti dell'industria estrattiva BHP Billiton (BHP.AX: Quotazione) e Rio Tinto (RIO.AX: Quotazione) sostengono il listino australiano ma OZ Minerals (OZL.AX: Quotazione) perde terreno sullo spegnersi delle speranze di una iniezione di nuovi capitali alternativa ad un deal da 1,2 miliardi di dollari con la cinese China Minmetals.

SINGAPORE .STI guadagna un punto abbondante mentre il benchmark cinese .SSEC sottoperforma le altre piazze della regione dopo aver toccato un nuovo massimo degli ultimi dieci mesi. I dati sui prezzi al consumo e alla produzione cinesi non hanno riservato sorprese, ma alcuni giornali hanno scritto che Pechino si prepara ad annunciare la più robusta crescita della produzione industriale da settembre, ben superiore alle previsioni. HONG KONG .HSI avanza di oltre il 2%.

TAIWAN .TWII rimbalza dai minimi di chiusura del mese e termina in rialzo dello 0,75% alla guida di UMC (2303.TW: Quotazione); il secondo maggiore contrattista chip del mondo festeggia un incremento del 9% dei ricavi di maggio rispetto ad aprile. L'allungo delle quotazioni del greggio spinge, infine, il gigante energetico indiano Reliance Industries (RELI.BO: Quotazione) e il gruppo petrolifero attivo in attività esplorativa Oil and Natural Gas Corp (ONGC.BO: Quotazione).