BORSE ASIA-PACIFICO - Indici corrono su speranza aiuti stato

---------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,50 VAR% CHIUSURA 2007 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 241,87 +4,23% 420,30 HONG KONG .HSI 15.511,64 +5,10% 22.554,36 SINGAPORE .FTSTI 1.839,69 +4,85% 3.129,43 TAIWAN .TWII 4658,87 +4,16% 8.778,39 SEUL .KS11 1.145,87 +3,62% 1.825,23 SHANGHAI COMP .SSEC 2.079,11 +2,03% 3.375,40 SYDNEY .AXJO 3.640,7 +1,01% 5.714,4 BOMBAY .BSESN 9.534,7 +4,03% 16.275,59 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 10 dicembre (Reuters) - C'è ottimismo sui mercati asiatici che continuano a guadagnare terreno, nella speranza che l'accordo raggiunto sul piano di salvataggio del settore automobilistico americano spinga altri governi a prendere provvedimenti analoghi.

In uno scenario positivo a guidare i rialzi sono HONG KONG .HSI, TAIWAN .TWII e SINGAPORE .FTSTI, che salgono di oltre il 4%, mentre riapre col segno più anche la borsa di BOMBAY .BSESN, chiusa ieri per una festività.

I mercati asiatici confidano in aiuti governativi ad alcuni settori chiave, come quello dei tecnologici, in un momento in cui si prevedono ancora tagli ai tassi, già ai minimi da molti anni, da parte della Banca centrale europea e della Federal Reserve.

Salgono invece i prezzi del petrolio, con i contratti sul Nymex americano CLc1 che rimbalzano di oltre 1 dollaro sopra i 43 dollari a barile, mentre i beni visti tradizionalmente come rifugio in tempo di crisi, come lo yen giapponese, vengono penalizzati.

L'indice MSCI delle borse asiatiche esclusa quella giapponese .MIAPJ0000PUS sale del 4,23% mentre il Nikkei .N225 ha chiuso ai massimi del mese a 8660,24, dopo aver guadagnato il 3,15%.

Gli occhi di HONG KONG .HSI e SHANGHAI .SSEC sono puntati su Pechino dove si conclude oggi il vertice delle autorità economiche cinesi che potrebbero decidere una serie di misure per incoraggiare i consumi privati e sostenere i mercati. A trascinare la corsa verso l'alto sono i titoli finanziari e minerari che dovrebbero maggiormente beneficiare degli eventuali aiuti governativi. Non si attenua tuttavia del tutto la preoccupazione a SHANGHAI, colpita oggi dai dati annuali sui prezzi alla produzione precipitati ben oltre le attese al 2% a novembre contro il 6,6 di ottobre.

Chiude invece ai massimi del mese TAIWAN .TWII, scommettendo sugli aiuti del governo a società chiave come la compagnia di chip ProMos Technologies 5387.TWO che ha ufficialmente chiesto assistenza allo stato, mentre SEUL .KS11 si rafforza spinta dai titoli auto e finanziari e SINGAPORE .FTSTI corre sulla scia di Wall Street.

Si allinea al rally delle altre borse asiatiche anche BOMBAY .BSESN nonostare gli investitori si mantengano scettici sulla situazione economica globale.

Torna positiva con i minerari e la Commonwealth Bank of Australia (CBA.AX: Quotazione) anche SYDNEY .AXJO dopo un'apertura difficile. A ridare fiducia al mercato è stata la notizia di una vendita di azioni minore rispetto alle aspettative da parte della banca.