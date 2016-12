BORSE ASIA-PACIFICO - Indici misti, cautela con trimestrali Usa

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,30 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 316,20 +0,18 247,35 HONG KONG .HSI 17.776,55 -0,14 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.308,47 +0,04 1.761,56 TAIWAN .TWII 6.769,86 +0,32 4.591,22 SEOUL .KS11 1.428,62 -0,16 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 3.114,52 -0,28 1.820,80 SYDNEY .AXJO 3.794,1 +0,82 3.722,30 INDIA .BSESN 13.776,09 +0,14 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 10 luglio (Reuters) - Seduta senza una direzione univoca per le borse del Sud-Est asiatico, che però rimangono tutte vicine al confine tra segno più e segno meno.

Fa eccezione SYDNEY, più tonica delle altre grazie ai titoli delle estrazioni minerarie e in particolare a Rio Tinto, il cui rating è stato alzato da S&P.

Alle 8,30 l'indice MSCI .MIAPJ0000PUS che esclude il Giappone guadagna lo 0,2%.

A livello macro il greggio CLc1 cede un marginale 0,4% intorno ai 60 dollari/barile, il dollaro è saldo dopo il brusco deprezzamento di ieri.

"Con la stagione estiva alle porte in tutto l'emisfero boreale e la stagione delle trimestrali che sta per entrare nel vivo, molti investitori preferiscono stare ai margini e aspettare", dice un gestore della EPFR Global.

Il Nikkei .N225, che oggi ha finito poco mosso sui minimi di chiusura delle ultime sette settimane, dall'inizio dell'anno ha recuperato solo un +4,8%, rispetto al +70% dell'indice di SHANGHAI.

Fiacca SEUL, dove gli acquisti si concentrano sulle banche ma qualche realizzo piove sui tecnologici.

TAIWAN termina sui massimi di chiusura da un mese spinta da TSMC, che oggi aggiorna sulle vendite di giugno.

Ad HONG KONG brillano le debuttanti come Amber Energy che nella Ipo ha registrato una domanda retail pari a 1.247 volte l'offerta ed è schizzata a +73% nel primo giorno di quotazione in borsa.

Balzo anche per le altre due matricole, Guilin Sanjin Pharma e Zhejiang Wanma Cable, rispettivamente +85% e +123%.

"Con l'incertezza sull'economia Usa e con la politica monetaria cinese che non aiuta il mercato, le Ipo diventano un modo per fare soldi in tempi rapidi", nota Steven Leung della UOB Kay Hian.