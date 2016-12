BORSE ASIA-PACIFICO-Seduta ancora in calo,tengono Singapore,Cina

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,20 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 320,11 -1,26 247,35 HONG KONG .HSI 18.020,45 -1,28 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.332,20 -0,06 1.761,56 TAIWAN .TWII 6.414,39 -3,22 4.591,22 SEOUL .KS11 1.371,84 -1,54 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 2.765,939 -0,12 1.820,80 SYDNEY .AXJO 3.934,9 -0,91 3.722,30 INDIA .BSESN 14.917,22 +1,71 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 9 giugno (Reuters) - Seconda seduta all'insegna della lettera per le borse dell'Asia-Pacifico: gli investitori iniziano a interrogarsi sulla sostenibilità del rally che ha spinto le quotazioni in rialzo di circa il 60% dai minimi di marzo; ma il petrolio CLc1 estende i guadagni, tornando vicino a 69 dollari al barile, in vista del dato settimanale sulle scorte americane, previste in discesa.

Intorno alle 8,20 ora italiana, l'indice regionale che esclude la borsa di Tokyo, perde l'1,3% dopo che il Nikkei ha archiviato la seduta in ribasso dello 0,8%.

Anche oggi TAIWAN .TWII accusa le perdite più consistenti e chiude ai minimi del mese zavorrata da tecnologici come HTC (2498.TW: Quotazione), che ha annunciato vendite peggiori delle previsioni a maggio. I tecnologici scivolano anche a SEUL .KS11, mentre la borsa indiana .BSESN sale in controtendenza dopo le perdite della vigilia.

I timori di valutazioni tirate affossano HONG KONG .HSI mentre contiene le perdite SHANGHAI insieme a SINGAPORE .STI: qui Singapore Airlines (SIAL.SI: Quotazione), la prima compagnia aerea del mondo per capitalizzazione, guadagna due abbondanti punti percentuali dopo aver detto di essere ancora interessata ad acquisizioni in Cina e India. SYDNEY .AXJO ha riaperto oggi in discesa, dopo essere rimasta chiusa ieri per festa nazionale: blue chip come BHP Billiton (BHP.AX: Quotazione) sono state vittime di prese di beneficio; ma Asciano AIO.AX ha guadagnato quasi il 5% dopo che, secondo fonti sentite da Reuters, per l'operatore di ferrovie e porti si sono fatti avanti quattro compratori.