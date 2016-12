BORSE ASIA-PACIFICO - Indici misti, resta incertezza dopo tassi

---------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,50 VAR% CHIUSURA 2007 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 272,04 +1,36% 420,30 HONG KONG .HSI 15.699,96 +1,74% 22.554,36 SINGAPORE .FTSTI 2.061,61 +1,38% 3.129,43 TAIWAN .TWII 5.130,71 -1,45% 8.778,39 SEUL .KS11 1.294,89 +0,64% 1.825,23 SHANGHAI COMP .SSEC 2.072,167 -0,96% 3.375,407 SYDNEY .AXJO 4.320,9 -1,53% 5.714,4 BOMBAY .BSESN 11.328,36 -3,14% 16.275,59 ----------------------------------------------------------------

HONK KONG, 9 ottobre (Reuters) - Andamento misto per le borse asiatiche che tentano il rimbalzo dopo gli interventi delle banche centrali, dalla Cina all'Europa e agli Stati Uniti sulla riduzione dei tassi di interesse per sostenre l'economia globale.

Il mercato rimane tuttavia incerto e timoroso per le condizioni del mercato del credito che mostra ancora segni di congelamento.

In un intervento coordinato senza precedenti la Fed, la Bce e molte altre banche centrali inclusa quella cinese hanno deciso ieri un taglio dei tassi di emergenza, dopo i pesanti cali delle borse asiatiche e le maggiori perdite del'indice Nikkei di Tokyo dal crash del 1987.

Per gli analisti, tuttavi molto ancora dovrà essere fatto prima che la peggiore crisi finanziaria dai tempi della Grande Depressione possa terminare, soprattutto in vista della riunione dei G7 di domani.

"Il taglio dei tassi di intresse dalle banche centrali in tutto il mondo è un importante passo, ma crediamo che sia il momento per investitori azionari pazienti e di lungo termine di impegnare le proprie risorse nelle migliori società che sono state colpite duramente", dice in una nota ai clienti Donald Straszheim, vice presidente di Roth Capital Partner.

Sullo sfondo lo yen ha ritracciato dai massimi contro euro e dollaro.

Intorno alle 8,50 l'indice MSCI .MIAPJ0000PUS, che registra le borse dell'area Asia-Pacifico esclusa Tokyo, segna un rialzo dell'1,36%, mentre il Nikkei ha chiuso in leggero ribasso ritracciando dai forti guadgani di giornata.

La borsa di HONG KONG .HSI sale dell'1,7% dopo i ribassi del 13% delle ultime due sedute sostenuto dalle mosse di politica monetaria espansiva coordinate a livello globale e dalla bozza di misure di sostegno al mercato da parte di Pechino.

Bene anche SINGAPORE .FTSTI grazie ai rialzi dei titoli bancari e delle risorse di base.

A TAIWAN invece l'indice Taiex .TWII archivia la seduta con un calo dell'1,45% ai minimi di chiusura di oltre cinque anni ignorando il taglio dei tassi di 25 punti base (il secondo taglio in due settimane) in un mercato preoccupato per la debolelzza dell'economia globale e che ha colpito maggiormente i titoli finanziari.

Ribassi anche a SHANGHAI .SSEC che cede lo 0,96%, e alla borsa australiana dove l'indice benchmark S&P/ASX 200 .AXJO ha chiuso in calo dell'1,53%.