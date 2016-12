BORSE ASIA-PACIFICO - Volano su salvataggio auto Usa e calo oil

---------------------------------------------------------------- INDICE ORE 9,00 VAR% CHIUSURA 2007 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 232,85 +7,21% 420,30 HONG KONG .HSI 14.997,49 +8,33% 22.554,36 SINGAPORE .FTSTI 1.659,17 +0,94% 3.129,43 TAIWAN .TWII 4.418,33 +4,57% 8.778,39 SEUL .KS11 1.105,05 +7,48% 1.825,23 SHANGHAI COMP .SSEC 2.090,77 +3,57% 3.375,40 SYDNEY .AXJO 3631,60 +4,06% 5.714,4 BOMBAY .BSESN 9356,53 +4,36% 16.275,59 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 8 dicembre (Reuters) - Volano le borse asiatiche, rese ottimiste dalla prossima approvazione di un piano di salvataggio del settore automobilistico americano, dal calo del prezzo del greggio e da altre manovre di stimolo all'economia prese da vari governi.

Seul e Hong Kong balzano di oltre il 7%, segnando i rialzi maggiori in uno scenario generalmente molto positivo, con i mercati più importanti in salita di oltre il 3%, mentre anche per le borse europee i bookmaker prevedono un'apertura in forte ripresa.

A generare fiducia è il calo del prezzo del greggio CLc1 che, nonostante stamane stia guadagnando oltre due dollari a 42,90, è sceso la scorsa settimana sotto i 40 dollari, toccando i minimi di 4 anni e facendo sperare in uno spiraglio di sollievo nel buio scenario della morsa del credito e dei molti licenziamenti.

Il recupero di Wall Street venerdì scorso ha ravvivato la speranza di alcuni che la crisi sia giunta alla fine del tunnel, anche se la maggior parte degli investitori resta scettica sulle prospettive future dell'economia.

Nel fine settimana il neo presidente eletto Barack Obama ha affermato di voler mettere in atto il maggior investimento nelle infrastrutture dal 1950 con l'intenzione di creare almeno 2,5 milioni di posti di lavoro.

Al primo posto dell'agenda statunitense è anche il pacchetto di salvataggio per l'industria automobilistica in forte crisi.

L'euro EUR= è salito dello 0,7% a 118,93 yen, mentre il dollaro ha perso lo 0,6% a 86,417.

L'indice MSCI delle borse asiatiche esclusa quella giapponese .MIAPJ0000PUS sale, intorno alle 9,00, del 7,2%, mentre l'indice Nikkei .N225 ha condiviso l'ottimismo generale, chiudendo in rialzo del 5,2%.

SEUL .KS11 balza vicino ai massimi di 4 settimane mentre si rafforzano le speranze in ulteriori misure di stimolo all'economia dai governi a livello mondiale. A usufruire maggiormente della ripresa sono i titoli delle costruzioni e tecnologici, con Samsung (005930.KS: Quotazione) che guadagna oltre l'8,5% e Hyundai (000720.KS: Quotazione) che corre oltre l'11%.

Buone notizie anche per HONG KONG .HSI dove le voci su ulteriori misure in arrivo dal governo cinese spingono al rialzo i titoli. Si parla di una possibile manovra che potrebbe consistere nell'acquisto di azioni delle banche, in un pacchetto di salvataggio per il mercato e in aiuti tesi a incoraggiare i consumi.

Anche TAIWAN .TWII risente dell'ottimismo generale, segnando un rialzo di quasi il 5%, il maggiore guadagno in 5 settimane, mentre i titoli finanziari e tecnologici recuperano sulla scia della ripresa di Wall Street.

BOMBAY .BSESN partecipa alla risalita dei mercati asiatici, stimolata dai tagli dei tassi decisi dalla banca centrale e da una manovra da 4 miliardi di dollari annunciata dal governo per fronteggiare la crisi.