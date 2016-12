BORSE ASIA-PACIFICO - In calo con realizzi, tiene SHANGHAI

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,30 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 327,91 -0,98 247,35 HONG KONG .HSI 18.544,26 -0,72 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.362,74 -1,4 1.761,56 TAIWAN .TWII 6.628,02 -3,34 4.591,22 SEOUL .KS11 1.393,30 -0,1 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 2.755,234 +0,05 1.820,80 SYDNEY .AXJO CHIUSA PER FESTA NAZIONALE 3.722,30 INDIA .BSESN 15.047,78 -0,37 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 8 giugno (Reuters) - Prevale il segno negativo sulle piazze dell'Asia-Pacifico anche se SHANGHAI .SSEC si sottrae alla lettera, viaggiando poco mossa. Nonostante l'allungo di Tokyo, che ha chiuso ai massimi degli ultimi otto mesi, gli investitori ritoccano al ribasso le posizioni, nel timore che il rally azionario degli ultimi tre mesi non sia sostenibile.

L'indice regionale MSCI, che esclude il Giappone, viaggia in ribasso di circa l'1% intorno alle 8,30 ora italiana.

Se le prese di beneficio hanno la meglio a HONG KONG .HSI, le azioni quotate in Cina mostrano tenuta grazie ai finanziari, sulla notizia di una possibile alleanza fra Ping An Insurance (601318.SS: Quotazione) e Shenzen Development Bank 000001.SZ; in rialzo anche il settore immobiliare dopo le forti vendite registrate a maggio. La piazza peggiore è quella di TAIWAN .TWII che accusa il calo maggiore degli ultimi due mesi in chiusura, zavorrata dalle vendite su TSMC (2330.TW: Quotazione) e UMC (2303.TW: Quotazione) in vista del dato delle vendite di maggio.

SINGAPORE .STI accusa un calo superiore all'1% mentre SEUL .KS11 contiene le perdite e chiude cedente: pesa la notizia che la Corea del Nord ha condannato due giornalisti americani a 12 anni di lavori forzati anche se Korea Exchange Bank 004940.KS è balzato sulle attese di un'acquisizione.

In altalena la BORSA INDIANA .BSESN, che si assesta poi in calo di circa mezzo punto percentuale dopo un rally di quasi il 90% da inizio marzo.