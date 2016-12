BORSE ASIA-PACIFICO - Indici sott'acqua, -4,3% per Hong Kong

---------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,30 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 254,53 -3,83 247,35 HONG KONG .HSI 14.279,86 -4,35 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 1.756,11 -2,57 1.761,56 TAIWAN .TWII 5.443,56 -2,39 4.591,22 SEOUL .KS11 1.262,07 -2,93 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 2375,05 -2,62 1.820,80 SYDNEY .AXJO 3.619,50 -2,34 3.722,30 INDIA .BSESN 10.252,45 -2,64 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 8 aprile (Reuters) - Segno meno per tutte le borse asiatiche, ma la peggiore è HONG KONG affossata da HSBC (0005.HK: Quotazione) e dai timori per la tornata di trimestrali appena cominciata in America con Alcoa (AA.N: Quotazione).

Ovunque banche, produttori di auto e tecnologici sono i comparti maggiormente bersagliati dai realizzi, dopo i guadagni di marzo sulla scia dell'ottimismo per gli aiuti e le manovre di stimolo governative. "Ora, senza motivi se non di ordine tecnico, questi settori tornano indietro", commenta un operatore.

Secondo un sondaggio Thomson Reuters, gli utili delle società dell'indice americano S&P 500 dovrebbero calare quasi del 40% nel primo trimestre. "I risultati di Alcoa hanno messo pressione", dice un trader. "Penso che la fase di rally possa dirsi per ora conclusa", fa eco uno strategist della Tolyo Securities.

L'indice MSCI che esclude il Giappone .MIAPJ0000PUS cede il 2%. Sul piano valutario tonico il dollaro/yen, che lunedì aveva toccato il massimo da sei mesi per poi ritracciare. Calo di circa 2 dollari per il greggio americano CLc1, verso i 48 dollari/barile.

Scivolone intorno al 3% per SEUL, dove cedono le banche, mentre a TAIWAN sono sott'acqua soprattutto i tecnologici.

A SYDNEY si distingue con un rialzo che sfiora il 10% Asciano Group, che ha dichiarato di essere alla ricerca di un compratore.

A SHANGHAI l'indice ha toccato il minimo da una settimana trainato al ribasso dai finanziari, mentre a SINGAPORE si fanno notare, pesanti, i titoli legati al settore energetico come Keppel Corp o Sembcorp Marine.