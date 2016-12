BORSE ASIA-PACIFICO-Indici salgono dopo taglio tassi Australia

---------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,30 VAR% CHIUSURA 2007 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 298,87 +1,50% 420,30 HONG KONG .HSI chiusa per festività 22.554,36 SINGAPORE .FTSTI 2.209,02 +1,88% 3.129,43 TAIWAN .TWII 5.524,66 +0,34% 8.778,39 SEUL .KS11 1.366,10 +0,54% 1.825,23 SHANGHAI COMP .SSEC 2.160,443 -0,61% 3.375,407 SYDNEY .AXJO 4.618,7 +1,72% 5.714,4 BOMBAY .BSESN 11.736,51 -0,55% 16.275,59 ----------------------------------------------------------------

HONG KONG, 7 ottobre (Reuters) - Le borse dell'area Asia Pacifico esclusa Tokyo vivono la prima seduta positiva dopo vari giorni di vendite.

A sostenere i mercati un taglio dei tassi di interesse sorprendentemente alto da parte della banca centrale australiana, che ha innescato la speranza che altri paesi possano seguire il suo esempio.

In seduta tuttavia il panico per il fatto che i governi Usa ed europei non hanno ancora trovato una soluzione alla crisi del sistema finanziario aveva trascinato le borse asiatiche ai minimi di quasi tre anni.

Attorno alle 8,30 l'indice MSCI .MIAPJ0000PUS, che registra le borse dell'area Asia-Pacifico esclusa Tokyo, segna un rialzo dell'1,5% circa, mentre il Nikkei ha chiuso in ribasso del 3% ai minimi di cinque anni.

L'indice KOSPI sudcoreano .KS11 riesce a strappare un +0,5% dopo la chiusura ai minimi di 21 mesi della vigilia, incoraggiato dall'annuncio che l'autorità nazionale sta considerando misure per ridurre la volatilità sul mercato azionario.

La decisione sui tassi dell'Australia fa invertire bruscamente la rotta a molte borse dell'area, trainandole in territorio positivo, SIDNEY .AXJO in testa. Anche SINGAPORE .FTSTI guadagna il segno più, sostenuta dai finanziari come DBS Bank (DBSM.SI: Quotazione) e la rivale OCBC (OCBC.SI: Quotazione).

Volatile la seduta di SHANGHAI .SSEC, mentre HONG KONG .HSI è chiusa per una festività pubblica.