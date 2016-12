BORSE ASIA-PACIFICO - Indici in lieve rialzo su taglio tassi

---------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,35 VAR% CHIUSURA 2007 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 246,39 +0,19 420,30 HONG KONG .HSI 14.209,26 +3,06% 22.554,36 SINGAPORE .FTSTI 1.851,26 +1,88% 3.129,43 TAIWAN .TWII 4.742,33 +1,03% 8.778,39 SEUL .KS11 1.134,49 +3,87% 1.825,23 SHANGHAI COMP .SSEC 1.747,713 +1,75% 3.375,40 SYDNEY .AXJO 4.051,3 -2,37% 5.714,4 BOMBAY .BSESN 9.849,14 +1,14% 16.275,59 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 7 novembre (Reuters) - Le borse dell'area Asia-Pacifico si muovono in lieve rialzo, frenate dal rallentamento delle economie globali che ha spinto il prezzo del petrolio per breve tempo sotto la soglia dei 60 dollari al barile. Le speranze di ulteriori azioni da parte della politica per sostenere la crescita hanno consentito alle borse di recuperare dai minimi di seduta.

La gran parte dei mercati europei è atteso in calo in avvio di seduta in vista dei dati sul tasso di disoccupazione Usa di ottobre alle 14,30 italiane.

Nessuna società è considerata un posto sicuro su cui scommettere e per questa ragione gli investitori hanno trovato nello yen e in alcuni bond governativi i luoghi dove rifugiarsi.

Toyota Motor Corp ha perso il 9,2% dopo che la più grande azienda automobilistica del mondo ha tagliato di metà le stime di profitti per l'anno fiscale 2008 a seguito del calo della domanda.

La banca della Corea ha tagliato i tassi per la terza volta in un mese seguendo il ribasso di mezzo punto deciso ieri dalla Bce e dalla Banca nazionale svizzera. Il taglio delle Banca d'Inghilterra è stato dell'1,5%, al di sopra delle stime, portando il costo del denaro ai minimi dal 1950.

"Il taglio dei tassi è stato un segnale di come le banche centrali sono impegnate a fare ravvivare l'economia globale e ispirano fiducia fra gli investitori", osserva un broker.

Poco dopo le 8,30 il MSCI index delle borse dell'Asia-Pacifico, escluso il Giappone, .MIAPJ0000PUS, sale dello 0,19%, una piccola vittoria dopo il calo del 3% ieri. L'indice è in rosso di quasi il 55% da inizio anno. Il Nikkei .N225 ha ceduto oggi il 3,6% con gli esportatori penalizzati dalla nuova forza dello yen.

HONG KONG è in rialzo di oltre il 3% grazie agli acquisti su Cnooc a seguito dell'assicurazione che la società non è stata colpita dalla crisi finanziaria globale e sulle attese di un nuovo taglio dei tassi dopo quello della banca centrale della Corea del Sud. Taglio che sta premiando anche la borsa di SEUL con un balzo di circa il 4%.

A SHANGHAI, indici in rialzo sugli acquisti nelle azioni delle società finanziarie. La borsa chiude in rialzo la settimana per la prima volta da cinque settimane su voci che il governo possa annunciare un nuovo fondo che compri le azioni e sostenga il mercato.

In controtendenza la borsa di SYDNEY in ribasso del 2,4% dopo che il Fmi ha detto che le economie dei paesi sviluppati stanno andando verso il primo anno di contrazione dalla seconda guerra mondiale.