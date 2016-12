BORSE ASIA-PACIFICO - Indici positivi su attese ripresa economia

---------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,40 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 259,54 +0,49 247,35 HONG KONG .HSI 15.489,60 -0,48 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 1.913,89 -0,57 1.761,56 TAIWAN .TWII 4.727,26 +0,62 4.591,22 SEUL .KS11 1.194,28 +1,76 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 1.937,145 +3,00 1.820,805 SYDNEY .AXJO 3.742,70 +1,51 3.722,30 INDIA .BSESN 10.037,18 +0,91 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 6 gennaio (Reuters) - Le borse asiatiche registrano progressi per la settima seduta consecutiva sull'onda dell'ottimismo per una ripresa dell'economia globale nella seconda parte del 2009 a fronte di scarsi segnali di miglioramento nel breve termine.

Tra questi le vendite di auto in Usa hanno registrato il peggiore anno dal 1992 e sul fronte dell'occupazione le perdite di posti di lavoro sono attese al livello più alto dal dopo-guerra.

L'azionario continua a beneficiare dei flussi di denaro provenienti dai mercati dei titoli di Stato grazie alla maggiore propensione al rischio favorita dai bassi tassi di interesse e dai massicci interventi dei governi per rilanciare le economie.

Le attese sul piano di tagli fiscali da 310 miliardi di dollari dell'amministrazione Obama in Usa hanno alimentato l'ottimismo. In Europa anche la Germania sta valutando un intervento di riduzione delle tasse a sostegno della principale economia continentale.

L'indice MSCI dell'area Asia Pacifico .MIAPJ0000PUS, escluso il Giappone rinnova i massimi da due mesi con un guadagno di circa mezzo punto percentuale scarsamente influenzato dal calo di Wall Street, appesantita dai realizzi.

L'indice ha messo a segno un rally del 34% dai minimi dei cinque anni dello scorso novembre anche se i volumi sono sottili a causa delle festività nei paesi asiatici.

Tonica la borsa di SEUL .KS11 favorita dalla forza dei titoli tecnologici come Samsung Electronics (005930.KS: Quotazione).

Nuovi massimi dei due mesi per il listino di TAIWAN che ha chiuso in rialzo dello 0,62% sugli acquisti dei produttori di Lcd, dopo il +6% registrato nelle tre sedute precedenti.

Prevalgono i realizzi invece a HONG KONG .HSIdopo i guadgani del 9% delle ultime tre sessioni di borsa. In particolare le prese di profitto si sono concentrate sui telefonici come China Mobile (0941.HK: Quotazione). Debolezza anche per l'indice di riferimento della borsa di SINGAPORE, Straits Times .FTSI

Prosegue la corsa di SHANGHAI con un nuovo balzo del 3% sulla scia dei titoli industriali del settore del carbone, bancari e immobiliari.