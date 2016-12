Borse Asia, indici brillanti grazie a calo greggio

MILANO (Reuters) - Le piazze asiatiche sono tutte in territorio positivo, dopo tre giorni consecutivi nelle quali hanno chiuso in rosso, grazie alle aspettative che la Federal Reserve, dopo il discorso di ieri, non alzi i tassi a breve termine.

TAIWAN, dopo quattro sessioni in negativo, ha visto un rally con il Taiex in rialzo di oltre il 3% guidato dai tecnologici come la Hon Hai, che ha annunciato un nuovo piano di investimenti per 100 milioni di dollari, la Ase specializzata nell'impacchettamento di microchip, o la Taiwan Semiconductor Manifacturing che produce microchip.